8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
〔編譯陳正健／綜合報導〕訪問寮國的美國總統歐巴馬六日承諾提供九千萬美元，協助寮國在未來三年內處理境內總數達八千萬枚的未爆彈，收拾美軍在越戰期間留下的爛攤子。據估計，越戰結束後至今寮國已有超過二萬人因為未爆彈身亡或致殘，每年約有五十人被炸死，其中有四十％是兒童。
美國中情局曾於越戰期間在寮國發起「秘密戰爭」，一則為了切斷北越在寮國南方「胡志明小徑」的補給線，二則支持寮國政府軍的反共內戰。一九六四年至一九七三年間，美軍一共投擲了超過兩百萬噸的炸彈。
當時美軍空投的是集束炸彈，在發射之後就會解體，並且釋放數百個小炸彈，藉此將殺傷力拉到最大。根據美國非政府組織「戰爭遺產」估計，時至今日，只有一％的炸彈被清除。這些未爆彈大多為網球大小，被許多孩子當成玩具投擲，結果引發爆炸。
貧窮的農民是受害最深的族群之一，他們為了養家活口，被迫在佈滿未爆彈的田地工作。「戰爭遺產」創辦人卡姆瓦薩（Channapha Khamvongsa）指出，寮國有八成民眾仰賴自身土地上的食糧維生，只要他們繼續使用自己的土地，就會有生命危險。
廿二歲男子楊（Young，譯音）就是在焚燒垃圾時，成了未爆彈的受害者，他的眼皮、上唇和耳朵都被炸毀，也炸斷一條手臂，腰部留下嚴重傷疤。他表示：「我無法種田，不能去看朋友，因為他們可能會怕我，我根本不想活了。」
寮國的村莊有四分之一都有未爆彈，導致大片的農村土地無法耕作，進而導致窮困或營養不良問題，嚴重衝擊經濟發展，目前寮國仍是東南亞最窮的國家之一。據估計，寮國約有七十％的人口年齡在卅歲以下。寮國天主教救助服務會代表查維斯（Bernie Chaves）表示，寮國四十％的兒童因為營養不良而發育遲緩，比例為東南亞國家之冠，十四歲的孩子看起來只有十歲。
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