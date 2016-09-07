失聯彗星探測器「菲萊」現蹤

2016-09-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）五日表示，失聯超過一年的彗星探測器「菲萊」（Philae），在母船「羅塞塔號」（Rosetta）日前於二‧七公里近距離對彗星拍攝影像時意外現蹤！這是菲萊二○一四年降落彗星後首度現身，影像顯示它卡在黑暗的岩石裂隙之間，已失去太陽能能源。羅塞塔號在二○○四年三月發射升空，十年航行六十五億公里後，一四年十一月載運菲萊抵達67P/楚留莫夫—格拉西孟柯彗星（67P/Churyumov-Gerasimenko），但菲萊降落後因太陽能板落在陰暗處而失去電力，進入「沉默模式」，傳回的影像也因此無法確認拍攝位置。