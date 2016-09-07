福斯老董性騷案 賠6.3億和解

2016-09-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國福斯新聞網（Fox News）6日表示，已就前新聞主播卡爾森（Gretchen Carlson）指控集團董事長艾爾斯（Roger Ailes）性騷擾案達成和解，並為她的遭遇道歉。據稱和解金額為2千萬美元（約6億3千萬台幣）。福斯新聞網母公司二十一世紀福斯公司（21st Century Fox）發佈聲明說，「卡爾森未能獲得她和我們所有同僚都應獲得的尊重和尊嚴，我們真誠表達遺憾和道歉之意。」

76歲的艾爾斯創立並帶領福斯新聞成為美國首屈一指的有線電視頻道，卻因身陷性騷擾多名下屬的醜聞黯然下台，包括卡爾森指控艾爾斯因求歡不成而將她開除，當家主播凱利（Megyn Kelly）等逾20名女性員工也聲稱艾爾斯曾對她們伸出魔爪。