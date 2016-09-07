安倍瑪利歐 風靡G20超人氣

2016-09-07

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三在巴西里約奧運會閉幕式上扮演電玩主角「瑪利歐」的大膽行動，意外地在甫閉幕的廿國集團（G20）杭州高峰會上贏得人氣。

身為下屆東京奧運會的東道主，安倍在八月二十一日舉行的里約奧運閉幕式中，配合日本拍攝的宣傳影片，扮演任天堂人氣遊戲主角瑪利歐，從大型的水管道具中驚喜登場，這一幕在全球引發話題，讓他博得「安倍瑪利歐」的外號。

日本媒體報導，「安倍瑪利歐」在杭州G20峰會中成為各國元首的話題。日本官員透露，各國元首對安倍的演出給予高度評價，有人甚至趁著會議空檔主動前來打招呼，稱呼安倍為「安倍瑪利歐」或「瑪利歐先生」。

世銀行長還向安倍致謝

其中，世界銀行行長金墉還特別向安倍致謝。金墉自曝，兒子正處於青春期，有點叛逆，平常根本就不理他這個老爸。奧運閉幕當天兒子看了轉播，直呼「日本的首相好酷」，他趁機向兒子炫耀「安倍是我的好朋友」，結果兒子以羨慕的眼光和他聊了好久。金墉感謝安倍瑪利歐為他們父子製造了互動的機會。

安倍本尊雖無法像「安倍瑪利歐」一樣，利用水管從地球的一端穿越地心到另一端，但他在里約奧運會後馬不停蹄地走訪非洲和俄羅斯海參威，接著四日前往杭州、六日又到寮國。安倍五日晚間向媒體表示，這半個月的移動距離大約可繞行地球兩周，可惜不能像瑪利歐一樣利用水管瞬間移動。