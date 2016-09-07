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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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演說頻咳嗽 希拉蕊：想到川普就過敏

2016-09-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統大選進入倒數兩個月的衝刺階段，民主黨候選人希拉蕊和共和黨候選人川普，五日都前往搖擺州之一的俄亥俄州拉票，兩人都利用勞動節主張自己才是最符合美國勞工階級利益的人選，也首度邀請媒體搭上私人專機。不過，希拉蕊在克里夫蘭發表演說時卻頻頻咳嗽，必須暫停說話來喝水，聲音也明顯沙啞。儘管可能只是季節性過敏，但希拉蕊仍趁機猛虧對手川普，說她是因為想到川普才過敏，博得在場聽眾大笑。

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  • （路透）

    （路透）

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