杜特蒂粗口辱歐巴馬 美菲會談告吹

2016-09-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕向來語不驚人死不休的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），五日以「婊子養的」粗話辱罵對其反毒手段頗有微詞的美國總統歐巴馬，導致美方取消六日兩人假寮國永珍東南亞國協（ASEAN）高峰會舉行的首次雙邊會談。杜特蒂事後雖未針對失言道歉，但仍表示懊悔，並指美、菲雙方已同意延後他與歐巴馬的會談，但日期和地點未定。

被辱婊子養的 歐巴馬：他活潑有趣

杜特蒂五日出發前往寮國出席東協峰會，媒體在行前記者會上提問，若歐巴馬在兩人會談時質問其發動的「反毒品戰爭」，批評其上任兩個多月來未經法律程序殺害兩千多人，是侵犯人權之舉，杜特蒂將如何回應與解釋？事實上，杜特蒂五日才剛宣布國家進入緊急狀態，將調動軍隊鎮壓「無法紀暴力行為」。

對此，杜特蒂直言：「我身為主權國家的總統，菲律賓也早已脫離殖民，除了菲國人民之外，沒有任何人可以命令我。會談必須以尊重為前提，不能光是拋出問題讓我回答，否則我會不客氣罵人。」不改毒舌風格的杜特蒂，更以菲律賓語的「Putang ina」辱罵歐巴馬，而該詞的意思即為「婊子養的（Son of a whore）」。

杜特蒂隔空叫囂的言論令各界咋舌，身為其指涉對象的歐巴馬雖以幽默方式回應，輕描淡寫地表示杜特蒂真是個「活潑有趣」的人物，但美方隨即以「現在不是展開建設性對話的時機」為由，取消六日的美菲雙邊會談，歐巴馬轉而與南韓總統朴槿惠會面。

再次禍從口出的杜特蒂六日一反前一日的狂妄，指出自己無意與全球最有權勢國家的元首口角。官方也發佈兩則聲明，強調杜特蒂是因為看到媒體報導歐巴馬將針對其濫殺毒梟一事「說教」，才會做出強硬回覆。杜特蒂已對自己的言論造成爭議，以及對歐巴馬的人身攻擊感到後悔，並承諾未來在面對歐巴馬及處理兩國邦誼上，將展現更多親和力。美聯社指出，雖然杜特蒂並未致歉，但已表達悔意，實屬罕見。

杜特蒂見安倍 日允資助造巡邏船

另一方面，杜特蒂六日也和日本首相安倍晉三在永珍舉行首次雙邊會談，除接受安倍邀請出訪日本外，日方也承諾將提供資金，建造兩艘全長約九十公尺的大型巡邏船，並將日本海上自衛隊訓練機TC90借給菲國，以協助提升其沿岸警備能力，抗衡中國在南海擴張軍力。