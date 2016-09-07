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杜特蒂粗口辱歐巴馬 美菲會談告吹

2016-09-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕向來語不驚人死不休的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），五日以「婊子養的」粗話辱罵對其反毒手段頗有微詞的美國總統歐巴馬，導致美方取消六日兩人假寮國永珍東南亞國協（ASEAN）高峰會舉行的首次雙邊會談。杜特蒂事後雖未針對失言道歉，但仍表示懊悔，並指美、菲雙方已同意延後他與歐巴馬的會談，但日期和地點未定。

被辱婊子養的 歐巴馬：他活潑有趣

杜特蒂五日出發前往寮國出席東協峰會，媒體在行前記者會上提問，若歐巴馬在兩人會談時質問其發動的「反毒品戰爭」，批評其上任兩個多月來未經法律程序殺害兩千多人，是侵犯人權之舉，杜特蒂將如何回應與解釋？事實上，杜特蒂五日才剛宣布國家進入緊急狀態，將調動軍隊鎮壓「無法紀暴力行為」。

對此，杜特蒂直言：「我身為主權國家的總統，菲律賓也早已脫離殖民，除了菲國人民之外，沒有任何人可以命令我。會談必須以尊重為前提，不能光是拋出問題讓我回答，否則我會不客氣罵人。」不改毒舌風格的杜特蒂，更以菲律賓語的「Putang ina」辱罵歐巴馬，而該詞的意思即為「婊子養的（Son of a whore）」。

杜特蒂隔空叫囂的言論令各界咋舌，身為其指涉對象的歐巴馬雖以幽默方式回應，輕描淡寫地表示杜特蒂真是個「活潑有趣」的人物，但美方隨即以「現在不是展開建設性對話的時機」為由，取消六日的美菲雙邊會談，歐巴馬轉而與南韓總統朴槿惠會面。

再次禍從口出的杜特蒂六日一反前一日的狂妄，指出自己無意與全球最有權勢國家的元首口角。官方也發佈兩則聲明，強調杜特蒂是因為看到媒體報導歐巴馬將針對其濫殺毒梟一事「說教」，才會做出強硬回覆。杜特蒂已對自己的言論造成爭議，以及對歐巴馬的人身攻擊感到後悔，並承諾未來在面對歐巴馬及處理兩國邦誼上，將展現更多親和力。美聯社指出，雖然杜特蒂並未致歉，但已表達悔意，實屬罕見。

杜特蒂見安倍 日允資助造巡邏船

另一方面，杜特蒂六日也和日本首相安倍晉三在永珍舉行首次雙邊會談，除接受安倍邀請出訪日本外，日方也承諾將提供資金，建造兩艘全長約九十公尺的大型巡邏船，並將日本海上自衛隊訓練機TC90借給菲國，以協助提升其沿岸警備能力，抗衡中國在南海擴張軍力。

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  • （整理：編譯孫宇青）

    （整理：編譯孫宇青）

  • 菲律賓總統杜特蒂五日受訪時以粗俗用語稱呼美國總統歐巴馬，導致美方取消原訂六日假寮國首都永珍東協峰會舉行的首次雙邊會談。杜特蒂六日對自己口不擇言表示懊悔，並稱兩國領袖已同意擇日再行會晤。（歐新社檔案照）

    菲律賓總統杜特蒂五日受訪時以粗俗用語稱呼美國總統歐巴馬，導致美方取消原訂六日假寮國首都永珍東協峰會舉行的首次雙邊會談。杜特蒂六日對自己口不擇言表示懊悔，並稱兩國領袖已同意擇日再行會晤。（歐新社檔案照）

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