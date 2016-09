《中英對照讀新聞》More than half of Britons want Prince William to be king 英國過半民眾希望威廉王子繼任王位

2016-09-06

◎陳正健

More than half of Britons want Prince William to be the next King of England instead of Prince Charles. According to a recent poll, 54 per cent want the accession to skip a generation when the Queen passes away, with Prince William taking the throne in place of his father.

英國過半民眾希望威廉王子成為下任英格蘭國王,而非王儲查爾斯。根據一項最新民調,54%的民眾盼望女王過世後,能夠隔代繼任,由威廉代替他的父親登基。

In contrast, just 25% think it should be Charles. Even more women favour the 34-year-old to become the next monarch, with 60 per cent of women backing William, compared with 47 per cent of men.

相較之下,只有25%覺得查爾斯適任。甚至有更多女性贊成34歲的威廉成為下任君主,有60%的女性支持威廉,對比男性的47%。

The poll also found that two-thirds (66 per cent) believe the monarchy benefits the UK economy. Some 55% said they feel proud of the monarchy and 66% supported retaining it instead of becoming a republic.

這份民調也發現,有3分之2(66%)的民眾相信,王室有助於英國的經濟。約55%受訪民眾表示,他們對君主制感到驕傲,而且有66%的民眾支持保留舊制,而非改成共和制。

Polls in Commonwealth Realms tell a similar story. In Canada, a recent poll found 40% of Canadians found Charles "boring" and 32% thought he was "unimportant". In contrast, 67% found The Queen "respected" and 47% agreed William was also "respected".

大英國協其他國家的民調也有類似情況。在加拿大,最近一項民調發現,40%的加拿大人認為查爾斯「很無聊」,另有32%覺得他「不重要」。相較之下,有67%覺得女王「受到尊敬」,還有47%同意威廉也「受到尊敬」。

新聞辭典

accession:名詞,就任,繼承。例句:This event occurred just at the accession of Henry the First.(這個事件正好發生在亨利一世繼位的時候。)

monarchy:名詞,君主制,君主政體。例句:The power of the monarchy in Britain today is more symbolical than real.(英國今日的君主制象徵意義大於實質。)

throne:名詞,王位,王權,教皇位。例句:The prince laid claim to the throne. (王子宣稱有權繼承王位。)