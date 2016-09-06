倫敦大火350週年紀念
2016-09-06
〔編譯陳正健／綜合報導〕英國倫敦當局四日在泰晤士河畔焚燒一個長達一百二十公尺的倫敦市模型，紀念倫敦大火三百五十週年，象徵倫敦浴火重生。倫敦大火發生於一六六六年九月二日，估計導致七萬名居民無家可歸，還有一萬三千兩百戶房屋、八十七座教堂和聖保羅大教堂被焚毀。
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