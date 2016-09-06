歐巴馬遭中怠慢 美「國防情報局」推特開酸

2016-09-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統歐巴馬三日搭機抵達杭州準備出席二十國集團（G20）高峰會時，疑似遭到中國官員的「下馬威」，未獲大國元首應有的待遇。為此，美國國防部所屬國防情報局（ＤＩＡ）四日一反常態地推文，諷刺這是「中國的一貫作風」（Classy as always China），但隨即刪文並致歉。

國防情報局是五角大廈轄下主要對外軍事情報組織，透過其官方「推特」帳號發文諷刺中國，並附上《紐約時報》的報導連結，圖片是歐巴馬走下「空軍一號」的瞬間。儘管推文隨即被刪除，但《華爾街日報》等媒體早已發現這段酸文，並加以報導。

隨後，國防情報局再次推文，表示「今日稍早時，這個帳號誤發一則新聞報導。這則推文不代表美國國防情報局的觀點。我們對此致歉。」

這起紛爭始於歐巴馬專機抵達杭州時，中國官員疑似刻意怠慢，迫使他從機腹出口下機，國家安全顧問賴絲與副顧問羅茲穿越現場封鎖線走向歐巴馬時，竟遭中方官員攔阻，甚至遭到斥責。之後雙方又在歐巴馬抵達西湖國賓館前再爆衝突，據稱一度逼近動手邊緣。

上海復旦大學國際關係專家沈丁立向新加坡「海峽時報」表示，美國批評中國在南海的作為，讓中方感到不悅，或許可以解釋中方為何故意怠慢歐巴馬。中共黨媒「環球時報」五日也痛批西方媒體刻意炒作，「個別媒體在事實都沒弄清楚的情況下，就編造新聞且亂加猜測和聯想，這種做法很不專業，只會給人留下個別西方媒體傲慢和自以為是的印象。」報導還引述香港「南華早報」報導，是美方拒絕中方的紅地毯歡迎，而且堅持不需要機場提供舷梯。