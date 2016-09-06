安倍晤習近平：盼中國公務船自制
2016-09-06
〔編譯林翠儀／綜合報導〕在日本和中國因釣魚台問題關係緊張的背景下，日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平，五日晚間在二十國集團（G20）杭州高峰會閉幕後，舉行近一年半來的首次雙邊會談。日本媒體報導，對於中國公務船頻頻進入日本領海，安倍要求中方克制，並向習近平表達日方在南海問題上「遵守法治」的立場，習近平則以「日中關係脆弱」警告安倍在南海問題上「應謹言慎行」。
習近平：日中關係脆弱 日應「謹言慎行」
這是安倍與習近平上台以來第三次正式會談，據報導，習近平此次對安倍釋出善意，不再像二○一四年十一月首次會談刻意冷落、合照時還擺臭臉，而且對於安倍這次到訪，中國中央電視台還罕見地播出印有「日之丸」的專機，以及安倍下機接受獻花等畫面。
不過，為牽制安倍在G20峰會中提及南海問題，中方刻意將「安習會」安排在峰會閉幕後才舉行，雙方會談約半小時。據共同社報導，習近平在會中表示，日中兩國關係受到複雜的因素干擾，具有脆弱的一面，必須努力排除干擾，使兩國關係回歸正常軌道。安倍回應表示，希望從戰略互惠關係的觀點出發，在管控困難課題的同時，構築穩定的友好關係。
安倍在會後記者會上表示，他明確地向習近平傳達有關日本在東海及南海問題上的立場，強調處理南海問題要根據國際法，以和平的外交方式解決。安倍也告訴習近平，中國公務船頻頻靠近釣魚台附近日本領海，日本政府希望中國能自我克制。兩人對於加快磋商以儘快啟動日中防務部門間「海空聯絡機制」達成共識。安倍說，光是達成這項共識就很有意義。
安倍不但在雙邊會談中提及南海問題，也在G20峰會上指出「確認航海、飛行自由及貫徹法治原則」，似乎讓習近平相當不悅。新華社報導，習近平在會談中警告安倍，在南海問題上「日本應該謹言慎行」。
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