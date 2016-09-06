《挑中國辦G20鬧場》北韓再射3飛彈 落在日海域
月內二度射彈 飛行一千公里
〔編譯林翠儀／綜合報導〕就在廿國集團（G20）於中國杭州舉行高峰會之際，北韓五日中午從黃海北道黃州郡一帶向東部海域同時發射三枚疑似中程「蘆洞」彈道飛彈，飛行約一千公里後掉落日本北海道奧尻島西方的日本經濟海域。這是繼八月二十四日北韓發射潛射「北極星一號」（KN11）彈道飛彈以來，北韓飛彈再度射入日本防空識別區，並掉落在日本經濟海域內。
由於五日上午中國國家主席習近平在中韓兩國元首會談中，才剛向南韓總統朴槿惠警告美國若在南韓部署薩德（THAAD）防禦系統，將不利於地區穩定，加劇各方矛盾，但會談甫一結束北韓即發射三枚飛彈，相當不給習近平面子。
習再向朴槿惠表示反對薩德
日本和南韓均發表譴責聲明。南韓表示，北韓的這些挑釁都將徒勞無益，只會堅定國際社會對朝制裁決心。中國外交部發言人華春瑩則表示，朝鮮半島當前情勢複雜敏感，希望相關各國不要有升高緊張情勢的作為，並未明確譴責北韓。
日本防衛省及南韓聯合參謀本部研判，這三枚飛彈飛行約一千公里，並落入奧尻島西方約二百到二百一十五公里的日本經濟海域內，研判可能為「蘆洞」飛彈。日方還有另一說法，指其中可能包括短程的「飛毛腿」飛彈，並採用移動式發射台發射。
日本放送協會（ＮＨＫ）等媒體報導，北韓今年累計已發射十三次二十一枚飛彈，不但比往年密集，而且發射技術也逐漸提高，時事通信認為北韓想藉此誇示其實戰能力向上提升。ＮＨＫ指出，北韓這次發射飛彈除有意在九日建國紀念日前宣揚國威外，也是在向參加杭州G20峰會的美國總統歐巴馬秀拳頭。而選在五日發射，則是瞄準中韓元首「習朴會」。
然而，北韓此舉可能讓習近平立場全失。中國一再阻擋聯合國安理會譴責北韓，八月二十四日北韓發射「北極星一號」後，終於勉為其難地同意安理會發表譴責聲明。愈來愈多跡象顯示，中國難以駕馭北韓小老弟，但習近平仍高姿態要求朴槿惠撤銷部署薩德系統的決定。
日本經濟新聞報導，北韓發射飛彈後，歐巴馬和日本首相安倍晉三也隨即在峰會休息時間，先後與朴槿惠進行短暫會談，確認彼此將密切合作。安倍也趁機表示，這是不能容許的挑釁，國際社會應採取斷然應對措施。
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標題：《挑中國辦G20鬧場》北韓再射3飛彈 落在日海域
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