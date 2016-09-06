梅克爾家鄉大選 執政黨慘敗

2016-09-06

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、國際新聞中心／綜合報導〕德國總理梅克爾老家梅前邦（Mecklenburg-Vorpommern）邦議會四日改選，結果顯示梅克爾的基督教民主聯盟（CDU）創下史上最慘輸局，再次重擊該黨執政的中央政府。靠攻擊難民政策爆紅的右翼「德國另類選擇黨」（AfD）首次超越梅克爾領導的基民盟，成為該邦第二大黨，打出創黨來最漂亮的一仗。梅克爾在老家毫無「主場優勢」的輸局，被視為明年聯邦大選最糟糕的警訊。

難民議題成主軸 執政黨淪第三大黨

這場選舉距離梅克爾開放敘利亞難民和其他移民進入歐盟正好滿一年，德國「畫報」（Bild）指選舉結果是再次「打臉」梅克爾。兩週後，基民盟若在柏林地方選舉再次受挫，將為梅克爾打算投入二○一七年選戰、挑戰第四任期蒙上陰影。人在中國杭州參加二十國集團（G20）高峰會的梅克爾對此表示，「我對選舉的結果很不滿意」，「每個人現在必須思考，我們如何能贏回信任，當然最重要的是我自己。」但她仍堅稱一年前開放難民和移民進入是正確決策。

被視為明年聯邦大選最糟的警訊

東北的梅前邦是梅克爾的政治故鄉，四日共有一三三萬選民投票，在三八九名候選人中選出七十一個議席。結果顯示，基民盟支持率大幅下滑，被民粹的德國另類選擇黨超前，綠黨、自民黨和極右的國家民主黨（NPD）三黨都未跨越五％的門檻。根據官方初步結果，社民黨以三十．六％拿下最多票，德國另類選擇黨拿下二十．八％，成為第二大黨，被擠落為第三的基民盟得票率為十九％。

德國媒體多半認為，德國另類選擇黨的快速崛起，是其他政黨選票流失的最大原因。所有政黨的支持者都有選票挹注到另類選擇黨，最主要因素就是難民政策讓選民不滿。即使紅黑聯合執政的十年中，該邦在降低失業率、提高社會福利等各方面都有明顯進步，但選前民調顯示，難民政策是最具影響力的焦點議題，選舉結果也再次證明這一點。

另類選擇黨在梅前邦超越基民盟，已讓梅克爾再度成為眾矢之的。基民盟在該邦的首席候選人卡菲爾（Lorenz Caffier）直接將選舉失利歸咎於中央，砲轟柏林對難民問題不夠重視。邦長社民黨賽勒凌也直指，梅克爾必須調整政策，不是老是重複「我們辦得到」這種話。基民盟姊妹黨基社盟秘書長修伊爾（Andreas Scheuer）更再次要求，聯邦政府必須「做出必要的決策」，尤其是設定難民上限、加速遣返、擴大安全名單以及改善移民融入等。