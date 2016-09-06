立會選舉 暴露兩陣營內部糾結

2016-09-06

特約撰述侍建宇／特稿

這次香港立法會選舉的投票率將近六成，超過二二○萬選民投票，創歷史新高。觀察選舉的過程與結果，可發現有兩條糾結的線索。

親中派、梁振英利益集團 各懷鬼胎

曾參與年初旺角暴動的參選人梁天琦，他在參選立法會後，被迫聲明不會主張並推動港獨，但其參選資格仍遭取消。港府此舉引起社會譁然，等於人為地將這次選舉定調為「反港獨」，藉此轉移香港社會對港府、尤其是對特首梁振英施政的不滿，並移轉北京的視線，因為任何邊疆獨立的呼聲都是中國政治的軟肋，涉及中共不可碰觸的底線。

早在七月底，就傳出中聯辦涉入並操盤這個飽受爭議的選舉路線，但一直到投票前五天，有中資背景的「成報」才點名中聯辦與梁振英，批評他們企圖利用偽議題分化社會，以謀取自己連任，維護特定人士的利益。這條線索浮上檯面的時間點太遲，對這次選舉的影響難以評估。

然而，港獨與反梁的鬥爭，卻點出明年特首選舉的主線，亦即未被納入既得利益集團的香港親中派，包括傳統建制派人士、某些商界利益，再加上代表公務員與中產受薪階級者的另外一種「利益集團」，面對香港核心價值（或既有遊戲規則）的崩壞，他們隨時準備進行反撲。

泛民主派、本土青年 世代交替

過去以民主黨與公民黨為主體，加上民協、工黨、社民連與人民力量的泛民主派，在這一次選舉中引退交棒或落選淘汰，例如泛民派陣營的激進勢力黃毓民、李卓人等都敗選，梁國雄則是吊車尾當選。新的青年本土勢力崛起，其政治主張的共通點都是強調香港前途自決，在民生方面也代表社會多元利益，未來在立法會令人期待。

參與過「雨傘運動」與旺角暴動的青年政團，像是熱血公民強調「街頭抗爭為主，議會路線為輔」，青年新政、香港眾志等其他政團相對較為溫和，願意採行「議會路線」。未來他們是否會在政治實務上團結、走向分歧或被北京收編，以及如何拿捏街頭和議會之間的體制內外抗爭手段，有待觀察。

值得注意的是，由於這波進入立法會的青年勢力並未被納入過去的利益結構，他們就算願意接受體制內的議會路線，也可能強力衝撞原有議事的風格。更甚者，倘若議會無法吸納本土青年勢力，將可能進一步推進港獨認同，形成「假戲真做」的效果。

此外，在台灣「太陽花運動」期間，頗多香港青年也曾前來觀摩，像是新當選的鄭松泰。台、港未來面對中國的政治認同發展重塑上，勢必連動得更為頻繁，這可能是兩岸三地政府原本沒有預料到的新局面。

（作者為台灣中亞學會秘書長，現任教於香港珠海學院新聞系）