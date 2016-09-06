進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將

2016-09-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港本次立法會選舉中，曾揭竿「雨傘運動」、並創立香港新興政黨「香港眾志」的羅冠聰，成功奪下港島區第二高票，以廿三歲之齡進入立法會，成為香港有史以來最年輕的議員。身為香港學運的代表人物，羅冠聰在勝選後表示，未來願意與任何持有「民主自決」理念者合作，共同討論香港前途。

羅冠聰曾在接受港媒「香港○一」專訪時透露，在參與公民運動、加入香港專上學生聯會（學聯）之前，自己僅是一名熱愛電子競技遊戲的學生，雖不欣賞中國共產黨，卻抱持「鬥不過共產黨」的心態。然而，在進入嶺南大學文化研究系就讀後，接連擔任該校學生會代表會主席、學聯嶺南常委，對社會運動萌生想法。

年僅23歲 要在立法會討論港前途

二○一四年六月，年僅廿一歲的羅冠聰與學聯前往北京駐港機構「中聯辦」示威並焚燒《一國兩制白皮書》，同年九月為了爭取特首真普選發動學界大罷課，之後更與黃之鋒、周永康等學生領袖闖入政府總部公民廣場，為持續近三個月的「佔中」運動揭開序幕。這場公民運動的訴求雖未能實現，但羅冠聰等人所帶起的青年聲浪，在香港政治版圖激起一波波漣漪。

隔年，羅冠聰在當選學聯秘書長後，曾力促外國政府密切監察香港的人權狀況，並希望各國向中國當局施壓，要求其遵守基本法，給予港人應有之權利。今年四月，羅冠聰與黃之鋒、周庭等人一同創立「香港眾志」，以「民主自決」做為民主運動的最高綱領，之後更曾前往美、加等地接受訪問、宣揚自決理念。

羅冠聰曾表示，雨傘運動之所以成形，都是港府錯誤政策一手造成。香港民眾近幾年逐漸明白「開放的中共根本不存在」。他認為，正因為受到壓迫，社會運動才會蓬勃發展，中共只會愈來愈極權，想要改變現狀，就必須衝撞體制。

羅冠聰勝選後受訪表示，香港前途問題勢必成為新一屆議會的討論趨勢，而他與提出前途自決、民主的人士皆有合作空間，也會與傳統泛民派加強磨合。