《中日對照讀新聞》63歳釣り人、クマを素手で撃退 63歲釣客空手擊退黑熊
◎林翠儀
1日午後、群馬県長野原町応桑の地蔵川で、釣りをしていた同町の男性釣り人（63）がクマに襲われた。男性は空手の高段者で、クマの目を攻撃して撃退、頭などに軽傷を負った。
群馬縣長野原町應桑的地藏川，一名住在該町的63歲男性釣客，1日下午在河邊垂釣時遭到黑熊攻擊。這名擁有空手道高段位的男子，以徒手刺擊黑熊的眼睛將牠擊退，自己僅有頭部等處受到輕傷。
長野原署によると、クマはツキノワグマとみられ、立ち上がると約190センチ。男性が釣りをしていたところ約5メートル離れた場所に現れ、目があうと飛びかかってきた。身長約170センチの男性が空手技で応戦し、クマの目を攻撃したところ逃げた。
縣警長野原署表示，那是一頭亞洲黑熊，站立時身高約190公分，在距離男性垂釣處約5公尺處突然出現，雙方四目相接時，黑熊猛然朝著男性直撲而來。身高約170公分的男子以空手道應戰，黑熊被戳到眼睛後落荒而逃。
男性は頭部、額、右上腕、右太ももをかまれ、顔面をひっかかれた。クマを撃退したあとは、自分で車を運転して近くの病院を訪ね、全治2～3週間と診断された。同署は「クマを見かけたら戦わず、そっと離れて通報してほしい」と呼びかけている。
男性的頭部、額頭、右上臂及右大腿被咬，臉部被抓傷。擊退黑熊後，自己開車到附近醫院就醫，經過診斷這些傷勢約2至3週就會痊癒。長野原署呼籲民眾，看到黑熊時千萬別硬拚，希望大家悄悄地離開現場，並向警方通報。
ニュース・キーワード
立ち上がる（たちあがる）：站起來、振作起來、著手、啟動
例：人（ひと）の値打（ねう）ちは失敗（しっぱい）から立ち上がるかどうかで決（き）まる。（人的價值決定於能否從失敗中重新振作。）
そっと：《副》輕輕地、悄悄地、偷偷地
例：窓（まど）を開（ひら）けると爽（さわ）やかな風（かぜ）がそっと通（とお）り抜（ぬ）ける。（窗戶一開，一股涼爽的微風悄悄地穿了過去。）
漢字を読みましょう
釣り人（つりびと）／素手（すで）／撃退（げきたい）／空手（からて）／高段者（こうだんしゃ）／応戦（おうせん）／攻撃（こうげき）／顔面（がんめん）／全治（ぜんち）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 德蕾莎修女 愛的巨人 仍遭批評
- 〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業
- 偽藥網站架在國外 無法可罰
- 14:0提前扣倒中國 南韓季軍
- 〈熱門族群〉樂陞帶衰 遊戲股哀號
- 孫志浩關島再婚 祕娶林若亞
- 美網》大滿貫307勝 小威最強網后
- 張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
- 法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命
- 陽岱鋼5支2 大谷明先發
- 書劍集》註定模糊的兆豐銀案真相
- 手腳截肢 郭韋齊橫渡日月潭
- 大溪觀光吊橋重開放 YouBike試騎
- 狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷
- 寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
- 自由談》遊行凸顯真相，不改革就完蛋！
- 許世楷：舊金山和約 未明定台灣屬中華民國
- 陳景容音樂會畫素描 樸實有味
- 《自由廣場》問題在政策一直改
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
- 焚化爐回饋金 逾5成花在觀摩、社團補助
- 〈旅遊的滋味〉羅亞爾河璀璨寶石──香波堡
- 海水浴場踏浪 越男沒入水中
- 伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號
- 秋節火車疏運 台鐵勞資今協商
- 〈熱門族群〉中資三安成全球LED晶片龍頭 台廠剉咧等
- 平鎮棒球場不堪用 年底將花1.4億重建
- 大貨車撞護欄 休息床乘客拋飛亡
- 油價回跌 汽柴油各降5角
- 舒淇閃嫁馮德倫 莫文蔚比翼鳥獻祝福
- 抓寶熱搞瘋住戶？天降紅磚砸爛車
- 〈戀愛翹翹板〉博士畢業找無正職 女友失望提分手
- 轉匯風險高 國銀承作縮手
- 貼圖糾紛不斷 鄉民揭「宅貓妙可」作者媽媽其實是...
- 辰亦儒嚮往結婚 不學吳尊瞞婚
- 萬人路跑 募集逾35萬張發票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US reaffirms Taiwan stance following report
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
標題：《中日對照讀新聞》63歳釣り人、クマを素手で撃退 63歲釣客空手擊退黑熊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email