《中日對照讀新聞》63歳釣り人、クマを素手で撃退 63歲釣客空手擊退黑熊

2016-09-05

◎林翠儀

1日午後、群馬県長野原町応桑の地蔵川で、釣りをしていた同町の男性釣り人（63）がクマに襲われた。男性は空手の高段者で、クマの目を攻撃して撃退、頭などに軽傷を負った。

群馬縣長野原町應桑的地藏川，一名住在該町的63歲男性釣客，1日下午在河邊垂釣時遭到黑熊攻擊。這名擁有空手道高段位的男子，以徒手刺擊黑熊的眼睛將牠擊退，自己僅有頭部等處受到輕傷。

長野原署によると、クマはツキノワグマとみられ、立ち上がると約190センチ。男性が釣りをしていたところ約5メートル離れた場所に現れ、目があうと飛びかかってきた。身長約170センチの男性が空手技で応戦し、クマの目を攻撃したところ逃げた。

縣警長野原署表示，那是一頭亞洲黑熊，站立時身高約190公分，在距離男性垂釣處約5公尺處突然出現，雙方四目相接時，黑熊猛然朝著男性直撲而來。身高約170公分的男子以空手道應戰，黑熊被戳到眼睛後落荒而逃。

男性は頭部、額、右上腕、右太ももをかまれ、顔面をひっかかれた。クマを撃退したあとは、自分で車を運転して近くの病院を訪ね、全治2～3週間と診断された。同署は「クマを見かけたら戦わず、そっと離れて通報してほしい」と呼びかけている。

男性的頭部、額頭、右上臂及右大腿被咬，臉部被抓傷。擊退黑熊後，自己開車到附近醫院就醫，經過診斷這些傷勢約2至3週就會痊癒。長野原署呼籲民眾，看到黑熊時千萬別硬拚，希望大家悄悄地離開現場，並向警方通報。

ニュース・キーワード

立ち上がる（たちあがる）：站起來、振作起來、著手、啟動

例：人（ひと）の値打（ねう）ちは失敗（しっぱい）から立ち上がるかどうかで決（き）まる。（人的價值決定於能否從失敗中重新振作。）

そっと：《副》輕輕地、悄悄地、偷偷地

例：窓（まど）を開（ひら）けると爽（さわ）やかな風（かぜ）がそっと通（とお）り抜（ぬ）ける。（窗戶一開，一股涼爽的微風悄悄地穿了過去。）

漢字を読みましょう

釣り人（つりびと）／素手（すで）／撃退（げきたい）／空手（からて）／高段者（こうだんしゃ）／応戦（おうせん）／攻撃（こうげき）／顔面（がんめん）／全治（ぜんち）