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日開發水陸兩用電動車

2016-09-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本川崎縣小型電動車開發商FOMM，成功開發出一部水陸兩用的四人座電動車。這部電動車長二．五公尺、重約八百二十公斤，車身為一體成型，遇到淹水時會浮在水面上，輪胎圈具有划槳功能，路面行駛的最高時速為八十五公里。每部的量產價格約一百萬圓（約台幣三十．八萬元）。該社社長鶴卷日出夫表示，受到東北大地震的刺激，他決心開發一輛就算路面淹水也能行走的車輛。另外，為避免年長駕駛人誤將油門當作煞車，油門改用手控。

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