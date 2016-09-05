日民進黨黨魁 蓮舫勝券在握
2016-09-05
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本最大在野黨民黨進的黨魁選舉，呈現三人角逐的局面，台裔參議員蓮舫選情看好，日本共同社進行的調查發現，四十七個都道府縣地方黨部，有二十一個黨部表態支持蓮舫，前外相前原誠司僅有六個，國會對策副委員長玉木雄一郎則有五個。
共同社調查顯示，具有現任副黨魁身分的蓮舫，在三位候選人中佔有相對優勢，二十一個地方黨部的幹部表態支持蓮舫，除了關西地區外，支持者遍及全國，認為她很有宣傳力，讓黨的形象煥然一新，期待由她領導民進黨打動民心。
前原自稱是「舊民主黨政權戰犯之一」，他的支持者集中在家鄉京都、大阪和兵庫等關西地區，支持者推崇前原能在政策上與自民黨抗衡。而標榜「新生代」的玉木，則以值得栽培的後起之秀獲得青睞。
黨魁選舉的主要爭論點包括下次眾議員選舉時是否繼續與共產黨等在野小黨合作，以及對修憲的態度。與在野小黨合作的「共鬥」路線是現任黨魁岡田克也的主張，蓮舫受岡田力挺，對於共鬥路線的態度卻顯得曖昧，前原則持反對態度。
至於在修憲議題上，三位候選人在四日參加日本放送協會（ＮＨＫ）節目時，均表達可以推動憲法相關的國會與黨內討論，態度積極。
民黨進預定在十五日召開臨時黨大會進行黨代表選舉投票。根據該黨的黨規，代表選舉採積分制，總積分為八四九分，其中二十三．五萬黨員和支持者佔二三一分、地方議員二○六分、全國性選舉提名候選人一一八分、國會議員二九四分，第一輪投票若三人均未過半數，則將以積分最高前二名進行第二輪投票。
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