安倍參加G20 中警告勿提南海
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三昨日抵達中國浙江省杭州市，出席中國主辦的廿國集團（G20）高峰會。日本媒體報導，中方曾向日方警告不允許在海洋問題上對中國過度批評，且不希望安倍在G20峰會上特意提及南海問題。日中元首峰會「安習會」可能在五日舉行。據報導，安倍將在雙邊會要求中方克制，並敦促中方早日啟動日中「海空聯絡機制」。
共同社引述多名熟悉日中關係的消息人士透露，中國為避免南海問題成為G20的主要議題，曾要求日方收斂，不允許在海洋問題上對中國過度批評。對於相隔一年半以來的「安習會」，日本政府相關人士指出，中方為了先觀察安倍在G20上的言行，所以主張在五日舉行。
「安習會」預定舉行半小時，報導指出，安倍原本打算當面敦促習近平在南海問題上遵守仲裁法庭的判決，並要求中國在持續派出公務船的釣魚台問題上保持克制。不過，中方不同意南海和東海問題佔用會談的大半時間，也不希望日本將所有過錯都歸咎於中國。安倍可能會克制對中方批評，以爭取雙方能在「海空聯絡機制」的談判上儘早達成協議、啟動。
多家日媒日前報導，日本自衛隊和中國解放軍為避免偶發性衝突的緊急聯絡機制「海空聯絡機制」可望在今年內達成共識。這項機制有別於現行的「海上衝突回避規範」（ＣＵＥＳ），「海空聯絡機制」包含了危險性更高的空中偶發衝突，現場的船艦和飛機可以直接聯絡外，日中防衛當局幹部間也將架設熱線。
安倍此行除了前往杭州參加G20以外，六日將結束訪中行程前往寮國參加東協舉辦的「東亞峰會」，即使在中國克制對中批判，他似乎仍打算在東協的會議上提出東海及南海問題。四日啟程前安倍向媒體表示，遵守法律和尊重航行自由，對地區的和平與繁榮極其重要，他將會在東亞峰會上明確闡述日本政府在東海及南海問題上的立場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 德蕾莎修女 愛的巨人 仍遭批評
- 〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業
- 偽藥網站架在國外 無法可罰
- 14:0提前扣倒中國 南韓季軍
- 〈熱門族群〉樂陞帶衰 遊戲股哀號
- 孫志浩關島再婚 祕娶林若亞
- 美網》大滿貫307勝 小威最強網后
- 張景森發文惹議 呂秋遠提醒「考慮關閉臉書」
- 法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命
- 陽岱鋼5支2 大谷明先發
- 書劍集》註定模糊的兆豐銀案真相
- 手腳截肢 郭韋齊橫渡日月潭
- 大溪觀光吊橋重開放 YouBike試騎
- 狂丟簽名球 雷霆魏少High爆台灣球迷
- 寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
- 自由談》遊行凸顯真相，不改革就完蛋！
- 許世楷：舊金山和約 未明定台灣屬中華民國
- 陳景容音樂會畫素描 樸實有味
- 《自由廣場》問題在政策一直改
- 三鐵一哥謝昇諺腳傷 「泳」闖三鐵
- 焚化爐回饋金 逾5成花在觀摩、社團補助
- 〈旅遊的滋味〉羅亞爾河璀璨寶石──香波堡
- 海水浴場踏浪 越男沒入水中
- 伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號
- 秋節火車疏運 台鐵勞資今協商
- 〈熱門族群〉中資三安成全球LED晶片龍頭 台廠剉咧等
- 平鎮棒球場不堪用 年底將花1.4億重建
- 大貨車撞護欄 休息床乘客拋飛亡
- 油價回跌 汽柴油各降5角
- 舒淇閃嫁馮德倫 莫文蔚比翼鳥獻祝福
- 抓寶熱搞瘋住戶？天降紅磚砸爛車
- 〈戀愛翹翹板〉博士畢業找無正職 女友失望提分手
- 轉匯風險高 國銀承作縮手
- 貼圖糾紛不斷 鄉民揭「宅貓妙可」作者媽媽其實是...
- 辰亦儒嚮往結婚 不學吳尊瞞婚
- 萬人路跑 募集逾35萬張發票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US reaffirms Taiwan stance following report
- 八仙塵爆傷者 陳麒晉回球場追夢
標題：安倍參加G20 中警告勿提南海
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email