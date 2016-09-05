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安倍參加G20 中警告勿提南海

2016-09-05

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三昨日抵達中國浙江省杭州市，出席中國主辦的廿國集團（G20）高峰會。日本媒體報導，中方曾向日方警告不允許在海洋問題上對中國過度批評，且不希望安倍在G20峰會上特意提及南海問題。日中元首峰會「安習會」可能在五日舉行。據報導，安倍將在雙邊會要求中方克制，並敦促中方早日啟動日中「海空聯絡機制」。

共同社引述多名熟悉日中關係的消息人士透露，中國為避免南海問題成為G20的主要議題，曾要求日方收斂，不允許在海洋問題上對中國過度批評。對於相隔一年半以來的「安習會」，日本政府相關人士指出，中方為了先觀察安倍在G20上的言行，所以主張在五日舉行。

「安習會」預定舉行半小時，報導指出，安倍原本打算當面敦促習近平在南海問題上遵守仲裁法庭的判決，並要求中國在持續派出公務船的釣魚台問題上保持克制。不過，中方不同意南海和東海問題佔用會談的大半時間，也不希望日本將所有過錯都歸咎於中國。安倍可能會克制對中方批評，以爭取雙方能在「海空聯絡機制」的談判上儘早達成協議、啟動。

多家日媒日前報導，日本自衛隊和中國解放軍為避免偶發性衝突的緊急聯絡機制「海空聯絡機制」可望在今年內達成共識。這項機制有別於現行的「海上衝突回避規範」（ＣＵＥＳ），「海空聯絡機制」包含了危險性更高的空中偶發衝突，現場的船艦和飛機可以直接聯絡外，日中防衛當局幹部間也將架設熱線。

安倍此行除了前往杭州參加G20以外，六日將結束訪中行程前往寮國參加東協舉辦的「東亞峰會」，即使在中國克制對中批判，他似乎仍打算在東協的會議上提出東海及南海問題。四日啟程前安倍向媒體表示，遵守法律和尊重航行自由，對地區的和平與繁榮極其重要，他將會在東亞峰會上明確闡述日本政府在東海及南海問題上的立場。

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  • 日本首相安倍晉三（左）四日訪中參加杭州G20峰會，他預定五日與中國國家主席習近平（右）舉行相隔一年半以來的雙邊會談。日媒報導，中方曾要求日方不得在海洋問題上對中國過度批評。（法新社）

    日本首相安倍晉三（左）四日訪中參加杭州G20峰會，他預定五日與中國國家主席習近平（右）舉行相隔一年半以來的雙邊會談。日媒報導，中方曾要求日方不得在海洋問題上對中國過度批評。（法新社）

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