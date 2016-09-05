《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
歐巴馬下機 中方未鋪紅地毯
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統歐巴馬三日搭乘專機抵達中國杭州出席二十國集團（G20）高峰會，不料下機後卻疑似遭到中方在接待上刻意怠慢，隨後又發生白宮幕僚與中方官員爆發口角，使這場國際盛會未演先轟動。歐巴馬事後表示，該事件凸顯美、中兩國在人權、媒體自由度上的價值觀差異。墨西哥前駐中國大使則分析，中方故意冷落歐巴馬是針對美國的外交算計。
中國此次傾「洪荒之力」主辦G20峰會，卻在迎接歐巴馬到來時破綻百出。當歐巴馬搭乘的「空軍一號」專機抵達杭州，中方並未如同接待英國首相梅伊、俄羅斯總統普廷、南韓總統朴槿惠等各國領袖般，在停機坪鋪設紅地毯迎接，甚至沒有架設供上下機使用的移動梯，讓媒體拍攝歐巴馬步下飛機的畫面，迫使歐巴馬轉而從機腹出口下機，該出口通常僅用在抵達如阿富汗等危險性較高的國家。
美國安顧問 遭中國官員斥責
目睹上述情景的美國國家安全顧問賴絲（Susan Rice）感到困惑且憤怒，與副顧問羅茲（Benjamin J. Rhodes）穿越現場阻隔記者的封鎖線走向歐巴馬時，竟遭到中方官員攔阻，甚至被對方不客氣地斥責。賴絲事後受訪表示，中方當時做了一些「我們預期之外的事」。
美官員：這是美國總統
中官員：這是中國機場
不僅如此，此次中方拉起封鎖線阻止記者，也讓紐約時報記者抱怨連連，直呼從未見過有主辦國阻止媒體拍攝歐巴馬下機的畫面。白宮新聞幕僚欲向中方官員反映此問題、並指揮美方記者所站位置時，再度苦吞中方官員的咆哮。當美方官員表示：「這是美國飛機，這是美國總統」，該名中國官員卻強硬回答：「這裡是中國，這是中國的機場」。
美、中兩方人員的衝突從機場一路延伸至歐巴馬與習近平舉行會談的西湖國賓館。在歐巴馬車隊抵達該賓館前，白宮幕僚、外交禮儀官員及總統近身保全人員在一處檢查哨遭到攔阻，雙方為了該放行多少美方人員進入賓館，以及他們的名字是否出現在名單上等問題爆發口角衝突，一度逼近動手邊緣。
歐巴馬四日表示，美、中人員一連串衝突意味兩國在人權、新聞自由等方面存有價值觀差異。他指出，讓媒體有管道採訪政府活動相當重要，這個價值觀和理想不會因為出訪而改變。歐巴馬還說，美方團隊陣仗比其他國家浩大，難免會讓主辦國「格外操心」。
墨國外交官：中方刻意怠慢
儘管歐巴馬為此次衝突下了幽默的註解，但華盛頓郵報分析指出，位居世界第一、二大經濟體的美、中兩國，原本就在軍事、貿易、人權、網路安全等各方面存有歧異，而這次的事件正好「由小見大」反映出兩方的對立。另外，英國衛報引述墨西哥前駐中國大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）的分析，中國對外交事務的安排向來不會輕忽細節，中方此次怠慢歐巴馬絕非「無心之過」，是中方欲在外交上給歐巴馬一記下馬威。
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標題：《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
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