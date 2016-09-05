小檔案：香港立法會選制

2016-09-05

香港立法會是香港立法機關，每屆任期4年，現行70議席僅半數普選，共分為35席地區直選及35席功能組別。地區直選35席分為5區：香港島、九龍東、九龍西、新界東、新界西，按人口比例分配席次，投票採名單比例代表制。功能組別35席，則是將香港人口劃為28個行業組織，其中勞工界3席及「超級區議會」5席，但各界別投票制度不同，部分界別採團體投票，也非所有從事該行業人士均有投票權；有的界別選民達數十萬，有的僅數百人便能選出一席。

上屆才開始新增的區議會（第二）功能組別5個席次尤其受到矚目，全港沒有登記傳統功能組別的選民，均可在這個界別投票，只有民選區議員擁有參選權、提名權，當選議員得票遠超過其他組別及地區，故被稱為「超級區議會」（超區）。超區是前特首曾蔭權時期提出的政改產物，讓原本不能在功能組別投票的選民，可獲得「一人兩票」的權利，增加選舉的民主成分。 資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心