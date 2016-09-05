2016-09-05

香港立法會選舉，以下是不可不知的背景知識︰

這場選舉的重要性何在？

北京和香港政府漠視港人要求政治改革的呼聲，「雨傘運動」於焉發生，這次選舉為該運動以來的最大型民調，首度有倡議港獨的年輕社運人士參選，一旦他們當中有人當選，對甫萌芽的港獨運動而言將是一個里程碑。

香港有沒有民主？

無論是淪為英國殖民地逾一五○年以及一九九七年主權移交中國迄今的半自治地位，香港從未享有完全民主。親北京的特定利益團體可指派卅名立法會議員，讓泛民主陣營幾乎不可能成為立法會的多數。泛民主派議員現有廿七席，此次只要減少四席，即喪失否決權。

支持獨立的港人現有多少？

七月所做的民調顯示，約一千名受訪者中，有十七．四％支持港獨，但認為可能實現的僅四％。

北京對此次選舉有何反應？

北京指控支持獨立的候選人違反「香港基本法」。港府要求所有候選人必須先簽署一份擁護香港為中國不可分割一部分的參選確認書，六名獨派人士因此遭剝奪參選資格。選戰期間，港府揚言可能對倡議港獨的候選人有所動作的威脅從未停歇。若年輕新人瓜分既有泛民政黨的選票，恐正合北京之意，反而讓更多親中派候選人漁翁得利。

資料來源：綜合外電

整理：編譯茅毅