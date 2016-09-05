港獨校園萌芽 年輕人衝撞選情
〔編譯陳正健／綜合報導〕香港四日舉行第六屆立法會選舉，年輕世代候選人的動向備受矚目，其中有人訴諸「香港獨立」，也有人主張公投自決，有許多投入二○一四年「雨傘運動」後冒出的青年組織。香港中文大學七月公布的民調指出，十五歲至二十四歲的年輕港人中，支持「港獨」的比例將近四成。
「港獨」話題過去一直乏人討論，一方面是因為中港力量懸殊，另一方面則基於對中華民族的認同感。不過，近年來支持「港獨」的比例日增，尤其是在年輕人之間。九月一日是香港的開學日，學生紛紛回到校園，但在數間學校的校門外，竟有學生派發宣傳「港獨」傳單，現象前所未見。
中學生團體「學生動源」於今年四月成立。據悉，該組織目前約有六十名成員，年齡介於十二歲至二十歲之間，他們已在二十多間中學內成立本土或獨立關注組，其中不乏學業成績傑出的名校。
「學生動源」召集人鐘翰林表示，在一國兩制底下爭取民主，並非真正的民主；只有香港人自己當家作主，才能真正爭取到民主。雖然支持「港獨」的中學生仍為少數，但他認為，隨著支持者日益增多，「港獨」有日會付諸實現。
針對中學生討論和推動「港獨」，香港官員紛紛做出回應。特首梁振英八月二十三日告訴媒體，在學校宣傳「港獨」不是言論自由問題，學校沒有討論港獨的空間。另外，教育局長吳克儉也曾公開表示，若有團體在校外派發提倡「港獨」傳單，校方可以直接報警。
「學生動源」成員深受本土派的思想影響。本土派重要人物、「本土民主前線」發言人梁天琦表示：「我們這一代或下一代人，將會有人是社會主流，或在社會上各個階層、崗位上扮演重要角色，會有話語權，有一天我們會有能力改變香港。」
香港科技大學社會科學部副教授成名指出，年輕人支持「港獨」有諸多因素，包括北京不給港人真普選、「雨傘運動」激化獨立意識、社群網站推波助瀾等原因，但他悲觀地認為，「港獨」難以持續下去。
香港政治分析家鄭宇碩告訴法新社，這次選舉的一大特點就是政治人物和領袖的世代改變。一名自稱珊迪的三十歲女子表示，她贊同「港獨」，這是危急時刻，他們要確保自己的心聲能被聽見。
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