香港首投族 要用選票踢走親中派

2016-09-05

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港第六屆立法會選舉四日投票，投票人數可望突破兩百萬，成為一九九七年香港主權移交中國以來最多人投票和投票率最高的一次選舉。其中，不少「首投族」投下人生第一張選票，他們表示，會來投票是因為對港府不滿，親北京的建制派議員「討人厭」，平日在議會上發言沒有意義，因此想用選票「踢走建制派」。

本次選舉主要還是泛民主派和親政府建制派陣營之爭，隨著選情逐日加溫，建制派與泛民派兩大勢力皆大打告急牌。由於此次選舉有近廿萬名首投族加入，一般預料他們將支持青年候選人。值得一提的是，泛民陣營的青年派系對香港「政治地位」抱持獨立等激進主張，與較溫和的傳統派產生嫌隙，泛民票源因此有被瓜分的疑慮，導致建制派坐收漁翁之利。

因此，多名候選人為「顧全大局」、保住泛民派在立法會「整體議席三分之一以上」與「分區直選議席過半」的否決權，相繼在選舉前夕宣布棄選，以期票源集中於特定候選人，避免建制派獨大，並讓泛民派得以繼續監察政府。香港前政務司司長陳方安生、民主黨前主席李柱銘等人也表示，泛民派配票能力不及建制派，呼籲香港人發揮智慧，齊心對付建制派選舉機器。

香港蘋果日報報導，首投族趙先生表示，除了想盡公民責任，香港政治氣氛促使他出來投票，多少對政府感到不滿，認為政府靠建制派支持，將政治爭議綁在民生議案上，「其實不該這樣」。二十一歲的大專學生林先生說，「這是第一次投票，可能也是最後一次投票，所以一定要投！」他擔心，港府會在下次立法會選舉設法取消不同政見候選人的參選資格，沒有真正的選舉。

也是首投族的黃先生在投票後接受香港研究協會的票站調查，他坦言在調查中謊稱自己投票予建制派候選人，「我猜（香港研究協會）是民建聯出錢做的，所以想擾亂數據，干擾建制配票都好」。他說，港府表現極差，希望用選票將新面孔帶入立法會。

觀察家指出，一旦本土派青年勢力進入立法會，未來香港政局可能會更趨緊張。過去一直擔任泛民選舉協調人的退休學者鄭宇碩接受中央社訪問時表示，泛民的目標是保持現有三分之一的議席，以維持對重大議案的否決權。他預期泛民在本次選舉的得票率不變少，但所獲席次可能與得票率不成正比，因為泛民陣營內部分裂，一旦青年激進參選者進入立法會，並公開鼓吹「港獨」，不僅挑戰香港的政治底線 ，也觸動北京當局的敏感神經，而屆時傳統泛民派也將被迫表態。