《港立法會今投票》中企「指示」員工 票投親北京候選人
〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港立法會選舉四日登場，路透在投票前夕獨家揭露，至少有兩家大型中資企業，指示員工將票投給「親北京」的建制派候選人，事後還必須向上司回報確認。在此同時，香港大學三日公布的最終民調顯示，泛民、本土等非建制派可能僅奪十七席，未能在地區直選的卅五席中過半數，可能會失去對重大議案的否決權。
泛民恐失否決權
隨著香港立法會選舉進入倒數計時，日前傳出北京當局呼籲居處「內地」的民眾向居港親人發動「配票」，希望進一步阻斷政治立場偏向香港獨立、自決的候選人進入立法會。
路透三日再度披露，包括中國銀行、華潤置地等至少兩家中資企業，向員工提供建制派名單，指導員工將票投予建制派候選人，並且要求員工在投票後向上司「報備」。此外，香港「中國企業協會」一名員工透露，協會旗下包括大型國企在內的近千會員企業，也都收到票投「愛國愛港」候選人的催票信件。
然而，根據香港法律，以威逼、利誘等方式影響選民投票意向皆屬違法。一名不願具名的中銀員工也認為，由於選票無法追查，大部分員工應該不會屈服於「壓力」而遵循投票指引，但中間選民可能會受到影響。對於上述指涉，香港中銀並未正面回應，僅表示「支持和尊重」員工的投票意願；華潤置地及香港選舉管理委員會則未對路透的詢問做出回應。
在此同時，由於此次立法會改選是香港歷經二○一四年爭取真普選的「佔中運動」後首次民意檢驗，親中政黨希望斬獲足夠席次，以打破泛民派議員所擁有的三分之一否決權。香港立法會總席次為七十席，佔一半席次的功能組別多由香港商會及親北京勢力控制，而另一半議席則由選民直接選出。
根據香港大學民意研究計畫選舉前夕發布的最終民調，在地區直選的卅五席中，傳統泛民派恐僅奪十二席，即使連同本土、自決及城邦等非建制派的五席，也僅能取得十七席，此結果意味泛民派將失去分組點票時地區組別過半數否決權，更可能失守對重大議案的三分之一否決權。反之，建制派將可能獲十六席，加上獨立參選的方國珊、王維基，一共取得十八席，達到「分區直選」的過半數席位。
事實上，港大民研此前公布的民調即顯示，泛民及非建制派此次選情低迷，七位民調落後的候選人先後宣布停止競選活動，「以退為進」呼籲選民集中票源，保障非建制派在立法會的否決權，也保衛香港人的利益。不過，港媒分析，由於退選者的支持度一向疲弱，就算在最後一刻犧牲，對泛民陣營的選情提升恐怕助益有限。
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