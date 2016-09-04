歐巴馬面告習近平：中應遵守南海仲裁
〔駐美特派員曹郁芬、編譯茅毅／綜合報導〕美國總統歐巴馬三日在杭州與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。鑑於美中在南海的對峙加劇，歐習在會後達成協議，盡快完成兩國海巡部隊的海上行為準則了解備忘錄。歐巴馬向習近平坦率表示，做為聯合國海洋公約的簽約國，中國應遵守七月公佈的南海仲裁案，他並重申了對美國盟邦堅定不移的安全承諾。
兩國海上行為準則有譜
根據白宮在會後發佈的新聞稿，歐巴馬說，中國遵守仲裁結果是維持以法治為基礎的國際秩序所不可或缺的。他也強調美國對盟邦堅定不移的安全承諾，表示美國與盟邦的關係對亞太的區域安全與穩定做出了貢獻。歐巴馬重申，美國會與區域內所有國家努力以維繫國際法的原則，合法的商務活動，以及航行與飛越自由。他鼓勵所有當事國努力降低緊張，並創造有利和平解決爭端的正面條件。
為了避免意外和升高緊張，兩國同意盡快完成海巡部隊的海上行為準則了解備忘錄，並與二○一四年兩軍達成的海上遭遇準則了解備忘錄合併，以建立美中的海事互信機制。美中將輪流主辦會談，並於今年九月下旬舉行第三次的專家會議。
美中也將繼續建立軍事互信機制，美方將完成發射彈道飛彈時通達中方的機制，美中要進行聯合訓練與研討會以熟悉雙方的海上與空中遭遇準則。美方期待明年初，中方派代表參加由美方主辦的潛艦搜救會議。
歐巴馬表示，他在人權、網路和海事等歧見上和習近平有坦誠對話，但他絕對要確保這次和習近平的會談是有成果的，而且讓下一任美國政府接手時，美中關係有一個強勁且有成果的基礎。
展開任內最後一次亞洲行、鞏固重返亞洲政策的歐巴馬，二日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪，當時就針對南海緊張情勢，呼籲中國遵守國際法且停止「秀肌肉」，並警告北京，罔顧國際法會面臨後果。歐巴馬說，他企圖告訴習近平，美國能有今日的權威地位，有一部分原因是自我克制，用國際規範與法則來約束自己。不是因為美國必須如此，而是認知到，建立有力的國際秩序符合美國利益。
三日在杭州機場還發生一段少見的美、中關係小插曲，在歐巴馬搭乘的「空軍一號」降落後不久，美國國家安全顧問賴絲（Susan Rice）穿越阻隔記者的封鎖線，此時一名中國官員企圖攔阻她走向車隊，並氣沖沖地跟她說話，一名白宮密勤局幹員則橫擋在兩人之間。
記者聽不清楚賴絲對該中國官員講了什麼，亦無法確定該官員是否知悉賴絲的身分，還是誤認她是記者。該中國官員以英語對一名白宮幕僚大聲說，「這是我們的國家，我們的機場」。歐巴馬並未目睹這場爭吵。
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