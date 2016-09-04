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菲南恐怖組織阿布薩雅夫 涉多起爆炸案

2016-09-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕阿布薩雅夫在伊斯蘭激進組織「開打」前首腦賓拉丹的一名親戚資助下，於一九九○年代成軍。之後，該組織發動數件炸彈攻擊，其中包括二○○四年造成一一六人罹難的馬尼拉灣渡輪爆炸沉沒案，該案是菲國死傷最慘重的恐怖攻擊。

該組織也以綁架勒贖，若勒贖不成則殺害人質而惡名昭彰。二○○二年，一名美國男子遭阿布薩雅夫斬首，去年是一名馬來西亞人，今年四月與六月則是兩名加拿大人。美國將其列入「外國恐怖組織」名單中，分析家估計，其作戰人員從原來的一千人已降至四百人。

該組織的大本營在菲國極南端、穆斯林人口為多數的霍洛島與巴西蘭島，阿布薩雅夫以快艇出擊，逮獲受害者後，便將之藏匿於同情他們的穆斯林社群，近幾個月，該組織將綁架行動擴大至與馬來西亞、印尼交界的公海上。歷屆菲國總統皆向阿布薩雅夫宣戰，而菲國、印尼與馬來西亞也同意進行聯合巡航，以防範海上劫持事件。

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