委內瑞拉百萬人上街 要公投罷免總統

2016-09-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕上百萬名委內瑞拉反政府群眾一日湧上首都卡拉卡斯街頭，進行數十年來最大規模的示威遊行，並矢言每週舉行群眾抗爭，以施壓當局於明年一月十日前舉行罷免總統公投。若公投在該期限前舉行，而總統馬杜羅遭罷免，將舉行總統大選，否則，馬杜羅只須將政權移交給他欽點的副總統即可。民調顯示，六十四％的選民將投票罷免總統，委國因食物、藥品等民生物資嚴重短缺，今年通膨飆升達七二○％，而導致暴力犯罪與掠劫四起。一日的遊行過程大致和平，不過馬杜羅指控該遊行是「政變」。