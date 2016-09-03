緩和南海緊張 東協、中國將設熱線
2016-09-03
〔編譯周虹汶／綜合報導〕為緩解南海緊張情勢，中國和東南亞國家協會即將在六至八日於寮國舉行的東協峰會期間，簽署上月中旬談成的重要共識，雙方日後除了可透過熱線溝通海上緊急事件，「海上意外相遇準則」（CUES）也一併施行。
實施「海上意外相遇準則」
中國與東協官員上月十六日召開「南海各方行為宣言」會議，就因應海上緊急事態建立熱線以及在南海適用CUES達成共識。中國外交部副部長劉振民當時就預告，這兩份文件將於本月初的中國─東協領導人會議正式簽署。至於「南海行為準則」草案，預計明年完成。
針對中國與東協將啟用CUES和緊急熱線一事，菲律賓外交部二日表示肯定，認為此舉有助降低南海緊張情勢。本屆峰會與會國，除了東協十個成員國，還將有中、美、日、俄、印度、南韓和澳洲。美、日、澳有望在東協峰會上呼籲中國遵守常設仲裁法院（PCA）七月下達的南海判決。
中國外交部二日表示，中國對於在寮國和菲國展開對話一事持開放態度，不過，菲國總統杜特蒂目前尚未與代表中國出席的國務院總理李克強安排任何會晤。杜特蒂先前表示，不會主動提出南海議題，以免破壞雙方修補關係的氣氛。
全球最大經濟合作論壇「二十國集團」（G20）四至五日將在中國浙江省杭州市召開G20領導人第十一次峰會，美聯社二日報導，主辦國中國正準備大展其身為全球第二大經濟體的實力，同時避免在會上討論包括南海在內的任何敏感政治議題。但除了南海問題，與南韓、日本兩大區域強權的緊張關係，以及飽受批評的鎮壓異議行徑，恐都將是揮之不去的話題。
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