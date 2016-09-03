12歲男童 成常春藤最年輕大學生
2016-09-03
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國常春藤盟校今年出現其史上最年輕大學生。十二歲男童舒勒（Jeremy Shuler）上月底正式成為康乃爾大學新鮮人。美聯社二日報導，數理能力超齡的他，對於大學生活興奮無比，目前立志走學術路線；康乃爾大學工學院院長柯林斯也看好他的潛力，相信「有一天他將能解決一些我們甚至沒想到的問題」。
雙親都是航太工程師
一臉純真笑容，還頂著一顆小瓜呆頭，舒勒外表看來就和一般孩子無異。但他腦袋裡的東西卻超乎常人：三個月大開始對文字與數字有興趣，一歲三個月就會認二十六個字母，一歲九個月能看英文書籍以及用媽媽的母語念韓文書，研讀微積分是六歲的事，十歲通過的數理測驗則顯示出他已具備就讀大學的程度。
而之所以能培養出這樣的孩子，都是航太工程師的雙親功不可沒。看出舒勒的天分，他們決定採取自家教育，讓舒勒自主學習，畢竟這個孩子五歲就自己閱讀《魔戒》小說和數學史書籍《天才之旅：偉大數學定理的創立》，讓他在一般幼稚園實在沒有意義。
但因舒勒年紀太小，而柯林斯「希望確定他有一個良好、安全的環境成長」，這對父母答應舉家從德州搬到康乃爾大學所在的紐約州綺色佳市後，才讓校方同意其入學。
八月已經開始上課的舒勒，坦承自己「一開始很緊張」，但現在興奮得不得了，聲稱已交到不少朋友，「如同媽媽所說，數學營裡的小朋友年紀都比我大，所以我已經習慣擁有老朋友，只要他們喜歡數學。」他說，自己尤其喜歡探討理論的課程，雖然「目前都有點簡單，但我知道它們很快就會難許多。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 情傷跳6樓 卡2樓雨棚哀號
- 朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光
- 諾貝爾得主 錢永健過世
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Mega’s Chang seeks to placate critics
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與
- 嫉妒你幸福… 怪男踹逛超市母子
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 《觀察筆記》大哉問
- 自由廣場》高三亂象
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 高雄豪雨 愛河淹沒人行道 崇德橋封橋
- 金管會下令 群聯重編過去7年財報
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 鄭達鴻 有比求轟更在意的事
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 台南魚塭3度非法傾倒 驗出致癌物
- 珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 謝傷退對決破局 雙詹首輪又遇雨
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 蒲亭喊話 油價走揚
- 《當紅妝扮》秋色新趨勢
- 龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
- 日職》陽岱鋼2安 火腿仍不敵歐力士
- 華航罷工損失 董座：7月全補回來了
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：12歲男童 成常春藤最年輕大學生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分