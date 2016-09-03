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12歲男童 成常春藤最年輕大學生

2016-09-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國常春藤盟校今年出現其史上最年輕大學生。十二歲男童舒勒（Jeremy Shuler）上月底正式成為康乃爾大學新鮮人。美聯社二日報導，數理能力超齡的他，對於大學生活興奮無比，目前立志走學術路線；康乃爾大學工學院院長柯林斯也看好他的潛力，相信「有一天他將能解決一些我們甚至沒想到的問題」。

雙親都是航太工程師

一臉純真笑容，還頂著一顆小瓜呆頭，舒勒外表看來就和一般孩子無異。但他腦袋裡的東西卻超乎常人：三個月大開始對文字與數字有興趣，一歲三個月就會認二十六個字母，一歲九個月能看英文書籍以及用媽媽的母語念韓文書，研讀微積分是六歲的事，十歲通過的數理測驗則顯示出他已具備就讀大學的程度。

而之所以能培養出這樣的孩子，都是航太工程師的雙親功不可沒。看出舒勒的天分，他們決定採取自家教育，讓舒勒自主學習，畢竟這個孩子五歲就自己閱讀《魔戒》小說和數學史書籍《天才之旅：偉大數學定理的創立》，讓他在一般幼稚園實在沒有意義。

但因舒勒年紀太小，而柯林斯「希望確定他有一個良好、安全的環境成長」，這對父母答應舉家從德州搬到康乃爾大學所在的紐約州綺色佳市後，才讓校方同意其入學。

八月已經開始上課的舒勒，坦承自己「一開始很緊張」，但現在興奮得不得了，聲稱已交到不少朋友，「如同媽媽所說，數學營裡的小朋友年紀都比我大，所以我已經習慣擁有老朋友，只要他們喜歡數學。」他說，自己尤其喜歡探討理論的課程，雖然「目前都有點簡單，但我知道它們很快就會難許多。」

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  • 美國十二歲男童舒勒，上月正式成為康乃爾大學新鮮人，是美國常春藤盟校有史以來最年輕學生。（美聯社）

    美國十二歲男童舒勒，上月正式成為康乃爾大學新鮮人，是美國常春藤盟校有史以來最年輕學生。（美聯社）

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