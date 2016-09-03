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被爆曾當伴遊女郎 川普嬌妻怒告

2016-09-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普之妻梅蘭妮亞．川普一日對指稱她於一九九○年代從事伴遊應召女郎工作的英國每日郵報與部落客塔普利提出誹謗告訴，求償一．五億美元（約四十七．八億台幣）。梅蘭妮亞的律師哈德也通知「政治」（Politico）與「詢問者」（Inquisitr）等數家新聞機構將面臨相關訴訟。

哈德聲明說，這些被告的行為卑劣，充滿惡意，對梅蘭妮亞做出的聲稱是百分之百的造假，嚴重損害她個人與專業上的名譽。

來自斯洛維尼亞的梅蘭妮亞是前模特兒，每日郵報上月二十二日引用斯洛維尼亞雜誌「Suzy」一篇宣稱她在紐約的模特兒經紀公司「為富有的顧客充當伴遊應召女郎仲介公司」的報導，該文一出，川普便通知每日郵報，梅蘭妮亞將提告，當時哈德直斥報導「滿紙謊言」。

一日晚間，每日郵報網站撤回該報導，表示「該文某種程度有被解讀或暗示川普女士擔任伴遊女郎或涉入性交易的意味，因此被撤除，每日郵報對於如此的誤解感到抱歉」。

這起向馬里蘭州蒙哥馬利郡巡迴法院提出的訴訟也指出，經營部落格Tarpely.net的馬里蘭部落客塔普利刊載許多詆毀川普的錯誤消息，包括上月二日刊載梅蘭妮亞飽受「全面精神崩潰」之苦，塔普利也撤除該報導，並發文致歉，不過他也表示，「這起訴訟擺明了不只恫嚇我，也要所有記者對公眾人物噤聲」。

哈德專長侵犯隱私與誹謗訴訟，他曾代表前摔角巨星霍根告贏媒體網站Gawker Media，該媒體釋出霍根與摯友妻的性愛影片而被控告侵犯隱私，陪審團判處Gawker賠償一．四億美元，導致Gawker聲請破產。

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  • 美國共和黨總統候選人川普之妻梅蘭妮亞．川普。（法新社檔案照）

    美國共和黨總統候選人川普之妻梅蘭妮亞．川普。（法新社檔案照）

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