茲卡疫情若擴散 亞非26億人將曝險
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據英國醫學期刊《刺胳針傳染病》一日公布的最新研究，亞洲、非洲和太平洋群島可能成為茲卡病毒的「新據點」，這些地區至少有二十六億人口面臨感染風險，佔全球人口的三分之一。研究人員指出，這些地區氣候濕熱，蚊蟲容易孳生，可能重演美洲的慘重疫情。
英國與加拿大研究團隊應用航空旅遊數據、蚊蟲分佈地圖與氣候條件，以及人口密度和健保支出等資訊，推測容易爆發大量茲卡病例的國家。研究發現，亞、非有八個國家恐將成為重大疫區，為印度、中國、菲律賓、印尼、奈及利亞、越南、巴基斯坦和孟加拉。
美洲茲卡為亞洲病株 可能已有人免疫
這些國家有以下的共同點：一、氣候都炎熱潮濕。二、皆是茲卡主要病媒蚊的棲息地。三、都有大量旅客從茲卡疫區美洲返國。四、人口密度皆高。五、其中多國缺乏醫療資源。最保守估計，印度十二億人、中國二．四二億人、印尼一．九七億人、奈及利亞一．七九億人、巴基斯坦一．六八億人和孟加拉一．六三億人，都可能籠罩在茲卡病毒的陰影下。
其中，印度人口雖然不及中國，但更有可能發生大規模感染，主因是其氣候容易孳生病媒蚊。相反的，中國每年雖有更多旅客自茲卡疫區美洲回返，但在醫療上挹注更多資金。
研究也指出，如果茲卡病毒在美洲加劇擴散，成千上萬的旅客可能帶著病毒前往世界各地。例如，非洲國家安哥拉被列為高危險疫區，因為該國與巴西文化關係密切，旅客往來頻繁。
不過，亞、非以前曾有過茲卡病例，可能有人已對病毒免疫；對非洲茲卡病株產生的抗體，是否能抵抗亞洲茲卡病株，也是一大疑問。英國蘭卡斯特大學教授加瑟爾（Derek Gatherer）在研究中的評論寫道，如果抗體已在潛在疫區廣佈，茲卡病毒將無力為禍；反之，若病毒侵襲未受抗體保護的地區，巴西和拉美國家的慘重疫情恐將重演。
據悉，美洲的茲卡病毒是一種亞洲病株，在二○一三至一四年間，曾在法屬玻里尼西亞和其他太平洋島嶼釀成疫情。阿姆斯特丹大學學者古爾惠斯（Abraham Goorhuis）評論這份研究時表示，如果這種病株已在亞洲廣泛散播，疫情將不會那麼嚴重。
星國再傳38起病例 累計189例
根據最新統計，新加坡二日再增三十八起茲卡新病例，總病例數達一百八十九例。參與上述研究的英國學者指出，五分之四的茲卡病患不會出現病徵，新加坡的實際感染人數可能更多。
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