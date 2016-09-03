交流協會人事案 凸顯日憂台遭併吞
駐日特派員張茂森／特稿
一日出版的政經評論月刊「選擇」，在一篇「安倍『對中外交』出現異常」的文章中，以日本外務省在八月中發布前日本駐中國政務公使垂秀夫，以日本交流協會「調查員」的身分駐台灣的人事案，剖析安倍內閣全面發展「強固的日台『兩國間關係』的意向」，受到高度矚目。
「選擇」只對會員發行，撰文者多為在該領域的現役資深記者，為保護作者，文章大都沒有具名，但具有高可信度。
垂秀夫是資深外交官，和現任日本駐中國大使橫井裕是碩果僅存、仍受安倍首相信任的少數外務省「中國幫」外交官，情蒐能力備受肯定。由於他在二○一三年被中國以「蒐集對中國不利的情報」的理由「驅逐」出境，已無機會再到中國蒐集情資，因此「戰場」移轉到台灣。垂秀夫之前曾任日本交流協會駐台北的總務部長（秘書長）、外務省亞洲大洋洲審議官、官房總務課長，在台灣有良好的政界人脈。
「選擇」的專文指出，派垂秀夫駐台灣，除了借重他的能力之外，主要的理由是：一、日本感受到美國在敘利亞或克里米亞半島的問題上，已經無法如期發揮領導能力，而必須獨自加強與同盟國和友好國的關係；二、由於歐巴馬重視內政而產生「力量的空白」現象，「中國的威脅對台灣是非常深刻的問題」，派垂秀夫到台灣可以「加強連結日台的地下管道」。
一九七二年的中日共同聲明，是束縳安倍內閣向台灣靠攏的咒文，日本給垂秀夫的新職是很特別的「調查員」，而且他也是暫時離開外務省的「民間人士」，可以有更大的活動空間和許多人接觸。據外務省官員的說法，垂秀夫是在安倍首相、內閣官房長官菅義偉，和首相的胞弟岸信夫外務副大臣等三位日本高層「親台派」充分信任之下，執行「防止台灣在中國的壓力下遭到併合」的任務。
該專文也評析，日本政府目前察覺到「中國想要併吞台灣好像是玩真的」，無論如何都要阻止這件事發生，因為目前首相官邸和外務省都有一個共識是：「台灣如果被中國併吞，日本勢必陷入未曾有的危機」，萬一兩岸關係出現緊急事態，安倍政權將首當其衝。
以不具名為條件接受本報採訪的一名資深記者肯定「選擇」的報導具有內幕性，分析相當精闢。這名曾任日本某大報中國總局長的記者表示，日本在表面上雖然沒有所謂的「台灣政策」，但實際上存在與台灣高層直接聯繫的管道，台灣在日本政策上的重要性也隨著民進黨蔡英文政府的成立而升高，這篇文章「應該是出於採訪首相官邸或外務省的核心記者」。
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標題：交流協會人事案 凸顯日憂台遭併吞
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