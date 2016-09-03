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普廷晤安倍︰領土爭議和經濟脫鉤

2016-09-03

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普廷，二日在海參崴舉行元首會談，時間長達三小時。日本以經濟合作和俄羅斯加強關係，希望藉此早日解決北方領土問題，並對崛起的中國產生牽制作用，普廷則希望領土問題與經濟合作脫鉤。

安倍與普廷在會談中敲定十二月十五日在日本山口縣繼續舉行會談，還確認十一月在秘魯舉行亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）高峰會時，將再次舉行雙邊會談。安倍在二日的會談後向媒體表示，他看到了基於「新思路」具體推動談判的路徑，對此感到有把握。這是安倍和普廷在今年五月索契會談之後再度會面，當時安倍提出名為「新思路」的談判方針，最後雙方達成能源合作及開發遠東地區等「八項綜合性經濟合作方案」。

北方四島問題 12月15日繼續會談

日俄兩國在第二次世界大戰結束至今尚未締結和平條約，日本堅持將北方四島領土問題與和約談判綁在一起，俄方也主張北方四島為該國固有領土，雙方僵持不下。但在五月之後雙方政府高層官員針對締結和約進行了二次交涉，一般認為這和當時安倍提出的「新思路」方案有關。

日媒報導，安倍此行前往海參崴參加俄方主辦的「東方經濟論壇」，邀請普廷十二月訪日時前往他的家鄉山口縣，屆時雙方才會正式就北方領土問題進行交涉。至於俄方的態度，普廷在會談前接受彭博訪問，強調不會以領土做交易，重申將分開考慮領土問題和經濟合作，但他另一方面也展現出希望通過談判解決問題之意。

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  • 日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普廷二日在海參崴舉行會談。 （歐新社）

    日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普廷二日在海參崴舉行會談。 （歐新社）

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