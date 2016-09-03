普廷晤安倍︰領土爭議和經濟脫鉤
2016-09-03
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普廷，二日在海參崴舉行元首會談，時間長達三小時。日本以經濟合作和俄羅斯加強關係，希望藉此早日解決北方領土問題，並對崛起的中國產生牽制作用，普廷則希望領土問題與經濟合作脫鉤。
安倍與普廷在會談中敲定十二月十五日在日本山口縣繼續舉行會談，還確認十一月在秘魯舉行亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）高峰會時，將再次舉行雙邊會談。安倍在二日的會談後向媒體表示，他看到了基於「新思路」具體推動談判的路徑，對此感到有把握。這是安倍和普廷在今年五月索契會談之後再度會面，當時安倍提出名為「新思路」的談判方針，最後雙方達成能源合作及開發遠東地區等「八項綜合性經濟合作方案」。
北方四島問題 12月15日繼續會談
日俄兩國在第二次世界大戰結束至今尚未締結和平條約，日本堅持將北方四島領土問題與和約談判綁在一起，俄方也主張北方四島為該國固有領土，雙方僵持不下。但在五月之後雙方政府高層官員針對締結和約進行了二次交涉，一般認為這和當時安倍提出的「新思路」方案有關。
日媒報導，安倍此行前往海參崴參加俄方主辦的「東方經濟論壇」，邀請普廷十二月訪日時前往他的家鄉山口縣，屆時雙方才會正式就北方領土問題進行交涉。至於俄方的態度，普廷在會談前接受彭博訪問，強調不會以領土做交易，重申將分開考慮領土問題和經濟合作，但他另一方面也展現出希望通過談判解決問題之意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 情傷跳6樓 卡2樓雨棚哀號
- 朱孝天婚禮倒數 峇里島婚宴現場搶先曝光
- 諾貝爾得主 錢永健過世
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Mega’s Chang seeks to placate critics
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與
- 嫉妒你幸福… 怪男踹逛超市母子
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 《觀察筆記》大哉問
- 自由廣場》高三亂象
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 高雄豪雨 愛河淹沒人行道 崇德橋封橋
- 金管會下令 群聯重編過去7年財報
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 鄭達鴻 有比求轟更在意的事
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 台南魚塭3度非法傾倒 驗出致癌物
- 珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 謝傷退對決破局 雙詹首輪又遇雨
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 蒲亭喊話 油價走揚
- 《當紅妝扮》秋色新趨勢
- 龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
- 日職》陽岱鋼2安 火腿仍不敵歐力士
- 華航罷工損失 董座：7月全補回來了
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：普廷晤安倍︰領土爭議和經濟脫鉤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分