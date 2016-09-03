威權當政25年 烏茲別克總統傳病逝

2016-09-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕三名外交消息人士二日向路透指稱，中風的烏茲別克總統卡里莫夫（Islam Karimov）已過世，享壽七十八歲。卡里莫夫掌權廿五年，但並未指定繼承人來接掌這個中亞人口最多的國家，未來烏茲別克可能爆發權力鬥爭。

烏國政府未立即證實相關報導，僅於二日稍早在聲明中，提及自八月廿七日起住院的卡里莫夫病危。土耳其總理尤迪倫係第一位對卡里莫夫的死訊表示哀悼的外國政要。

未欽點接班人 恐引發權力鬥爭

威權領袖卡里莫夫身故，使擁有三千兩百萬人口的烏國首度陷入領導階層真空的危機。根據憲法，未來將由烏國參議院議長暫代總統，並於三個月內選出總統。根據媒體報導，目前有總理米爾基亞耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、財長阿辛莫夫（Rustam Azimov）及國內情報部門首長伊諾亞托夫（Rustam Inoyatov）三個主要人選。惟卡里莫夫生前並未「欽點」或暗示他屬意的接班人，後續的權力鬥爭恐招致災難。

卡里莫夫一九八九年掌權，當時烏國仍是蘇聯的一部分。烏國名義上為總統制民主政體，卡里莫夫去年甫以逾九成的得票率展開其第四個總統任期。烏國雖是穆斯林國家，但卡里莫夫對打擊西方文化和伊斯蘭極端主義同樣不遺餘力。批評家指出，烏國乃全球最專制國家之一，卡里莫夫的獨裁統治導致貪瀆橫行，數千人因政治與宗教因素入獄，基本自由嚴重受限。目前烏國首都塔什干（Tashkent）一切平靜，惟一旦權力轉移進展不順，恐爆發暴力行為，並進而影響整個中亞。

長女曾是大位人選 收賄遭軟禁

卡里莫夫的四十四歲長女古娜拉．卡里莫娃（Gulnara Karimova）曾被視為繼承人，但瑞士與瑞典調查人員揭露她曾收賄數億美元，之後她又指控母親與妹妹施行巫術，這些醜聞導致她自二○一四年起遭到軟禁。

分析家認為，卡里莫夫的小女兒蘿拉．卡里莫娃-迪利亞耶娃（Lola Karimova-Tillyaeva）與伊諾亞托夫可能是「造王者」，將決定誰繼任總統。迪利亞耶娃二○一三年曾向媒體自爆兩姊妹間已十二年沒說過話。

烏國的鄰國與俄、中等區域強權正緊盯塔什干的情勢發展。古絲路必經之地的烏國以天然氣、棉及貴金屬為主要出口品，與四個前蘇聯國家和阿富汗接壤，而中亞最大經濟體哈薩克與第二大的烏國長期敵對，這些鄰國將密切關注烏國的新領袖是否將採取更積極、國族主義的路線。

分析家認為，米爾基亞耶夫以親俄聞名，俄國將視此為塔什干有一個更親莫斯科的領袖之良機，但烏國多年來在西方國家、中、俄間保持平衡，任何一位烏國領袖不太可能大幅改弦更張。