蒙古幣貶值 經濟陷危機

2016-09-02

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕蒙古在二○一一年的經濟成長率曾高達十七．五％，由於煤、銅、金等礦藏豐富，再加上極低的開採與運銷成本，蒙古曾被戲稱為「礦古」（Mine-Golia）。然而，與中國高度掛鉤的經濟型態終於在今年瀕臨崩盤，蒙古國幣圖格里克（Tugrik）八月狂瀉七．八％，為全球貨幣跌幅之冠。八月十八日，蒙古央行大幅調升基準利率（benchmark interest rate），由十．五％一次調至十五％，力求支撐圖格里克免於崩潰。

蒙古財政部長巴圖格圖克（Choijilsuren Battogtokh）表示，蒙古「深陷經濟危機」，已無現款撥發公務員和軍警人員的薪資，國有企業和政府公務員只好暫時減薪六成。蒙古債券隨後創下歷史性跌幅，被信評機構「標普」調降至「垃圾級」（從B調至B-），並將今年的國內生產毛額（GDP）成長率從原先的二．六％調降至一．三％。

六月底，蒙古外匯存底下探至十三億美元，比去年同期減少二十三％，外債利息與國民生產毛額比率達到七十八％，與烏克蘭同一等級。

二○一二年，蒙古發行十五億美元計價債券，取名「成吉思汗債券」（Chinggis Bonds），用於全國道路建設融資，揭示蒙古成為零負債國的新歷史紀元。但與巴西、委內瑞拉等其他高度依賴出口自然礦產的經濟體一樣，由於國際期貨價格大跌，此類型新興經濟體深受打擊。美國國務院統計，二○一一年至一五年第一季，蒙古外國直接投資（FDI）減少八十五％，外資撤離之速堪稱「搭飛機離開」。

二○○八至一二年人民黨執政期間，蒙古經濟一片榮景，與中國同步，平均成長率達八％，平均所得飆升至四千美元（約十二萬八千台幣）。○八年，首都烏蘭巴托立像紀念成吉思汗，高四十公尺的塑像為全不鏽鋼製，矗立於土拉河畔，新落成的國家機場也以這位世界征服者命名，前景曾一度光明。

彭博分析，這類礦產國在自然資源行情看俏時經常出現「經濟繁榮與蕭條交替循環」，亦即經濟榮景時對支出缺乏危機意識，如委內瑞拉、巴西等，最後導致經濟體質受創。不過，據國際貨幣基金（IMF）報告，蒙古仍有龐大自然資源容許轉圜，二○一五年蒙古礦業經濟規模，包括煤、銅、金等，介於十億美元至三十億美元之間。