發現最老化石 37億歲了

2016-09-02

澳洲科學家一日表示，他們在格陵蘭發現一種疊層石（stromatolite）化石，其歷史可追溯到37億年前，比已知的生命化石還早2.2億年。據悉，疊層石化石是高約1到4公分的突起物，出現在格陵蘭西南部的伊蘇阿綠岩帶（Isua Greenstone Belt），是微生物群形成的化石，與百慕達至澳洲海底發現的化石類似。澳洲臥龍崗大學（University of Wollongong）學者納特曼（Allen Nutman）指出：「這證明37億年前，地球已非一片荒涼寂寥。」研究報告共同作者法蘭德（Clark Friend）則認為，如果地球37億年前就有生命，其他星球可能也有，因為火星在37億年前曾非常潮濕。這項研究成果刊登於《自然》期刊。

（編譯陳正健）