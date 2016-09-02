快訊成龍獲奧斯卡榮譽獎！
日本虛擬歌姬初音 化身機器人
2016-09-02
日本京都玩具製造商volks和機器人開發公司speecys，一日宣布聯手開發以虛擬歌姬初音為造型的機器人玩偶，預定九日在幕張舉行的初音未來年度演唱會中公開。初音機器人是以volks既有的DD娃娃（Dollfie Dream）為原型，高六十公分，全身關節有二十八軸，並以3D動畫製作軟體MMD模擬動作，可表達相當細緻和圓滑的動作；機器人娃娃的皮膚也是使用特殊樹脂製成，仿真度極高。speecys負責人春日知昭曾是SONY電腦品牌VAIO和機器狗AIBO的設計開發者，外界對初音機器人的誕生充滿期待。（編譯林翠儀）
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