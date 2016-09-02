抗議總統連任 加彭陷入暴亂

2016-09-02

非洲中西部國家加彭8月31日晚間宣布，現任總統阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）在27日舉行的選舉中以不到六千票的差距連任成功，但已宣布勝選的反對黨領袖平恩（Jean Ping）指控選舉舞弊，數以千計支持者憤而走上街頭抗議，並縱火焚燒國會大廈；當局調派安全部隊強力鎮壓，並出動直升機攻擊平恩所屬政黨總部，造成兩人喪生、多人受傷，首都自由市（Libreville）陷入混亂，平恩已連夜逃離避難。加彭地廣人稀、石油儲量豐沛加上外商投資多，是撒哈拉沙漠以南最富足國家之一。（法新社）