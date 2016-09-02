《中英對照讀新聞》Ginsburg Is Horrified By Possible Donald Trump Presidency 川普可能當總統 金斯伯格嚇壞了
◎張沛元
Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg rarely pulls punches, but even by her own standards of fierceness, she recently took things to a new level of frankness.
美國聯邦最高法院大法官露絲．貝德．金斯伯格鮮少手下留情，但即便以她個人的猛烈標準而言，她近日（的發言）已達新的坦率層次。
"I can’t imagine what this place would be — I can’t imagine what the country would be — with Donald Trump as our president," Ginsburg told the The New York Times in an interview posted online on Sunday, joking that her husband, who died in 2010, would have said, "’Now it’s time for us to move to New Zealand.’"
「我無法想像這地方（指聯邦最高法院）會變成什麼樣─我無法想像這國家會變成什麼樣─（要是共和黨總統候選人）唐納．川普當我們的總統（的話），」金斯伯格在週日刊登於網路的一篇訪問中如此告訴紐約時報，還開玩笑說，（要是川普當選）她那在2010年過世的亡夫會說，「現在是我們搬去紐西蘭的時候了。」
It was an even more pointed statement than she made in an interview with the Associated Press published last week, in which she said of a potential Trump presidency, "I don’t want to think about that possibility, but if it should be, then everything is up for grabs."
這些話比她在上週美聯社發佈的一篇訪問的發言更有針對性，她在訪談中提到川普成為總統的可能性時表示，「我不想去想這種可能性，但要是非想不可，什麼事都有可能。」
Ginsburg shrugged off liberals who called for the two-time cancer survivor to retire early in the Obama administration to make way for a younger liberal.
自由派曾呼籲兩度抗癌成功的金斯伯格在歐巴馬執政時早點退休，讓位給較年輕的自由派大法官，但金斯伯格對此不屑一顧。
新聞辭典
pull one’s punches：慣用語，原指拳擊手出拳太輕而讓對方獲勝，引申形容（通常是負面行為時）有所保留。例句：Her parents don’t pull any punches when it comes to discipline.（她父母在管教上從不放水。）
up for grabs：慣用語，人人有份；也可形容混亂。
shrug off：慣用語，不在乎令人不悅或冒犯的事物；認為某事物不重要或不成問題。例句：Shoppers in Britain shrugged off June’s Brexit vote as retail sales jumped by much more than expected last month, official data showed.（官方數據顯示，英國購物族根本不在乎6月份的脫歐公投，上個月的零售業績成長超過預期。）
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