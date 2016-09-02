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美火箭載衛星 試射爆炸

2016-09-02

〔編譯茅毅、記者黃以敬／綜合報導〕美國富豪穆斯克（Elon Musk）的「太空探索科技公司」（Space X），一日在佛羅里達州卡納維爾角的甘迺迪太空中心，試射其無人火箭「獵鷹九號」（Falcon9）時發生爆炸，濃濃黑煙直竄天際，數英里外的建築物為之晃動，所幸無人因此受傷。

獵鷹九號火箭攜帶衛星與送往國際太空站（ISS）的補給品，一日的試射是正式發射前的例行性試射。Space X在聲明中表示，無人因此受傷，但在靜態測試時的「異常現象」導致火箭本身和預定三日運載升空的以色列通訊衛星受損。

委託同公司 福五發射恐有變

而我國第一顆台灣自主研發的衛星福衛五號，最新安排是預訂十月下旬就要在美國范登堡基地發射，而將負責發射的就是Space X公司。過去Space X去年上半年發射獵鷹九號火箭時發生升空後爆炸狀況，因此全面暫停發射任務長達半年，到去年年底才恢復發射任務，因此所有預定的商用衛星時程都延宕，台灣福衛五號也因此延後發射，最近好不容易再排到十月發射時程，但Space X又發生試射爆炸事故，我國福衛五號發射恐又將出現變數。

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  • 無人火箭「獵鷹九號」（Falcon9）試射時發生爆炸，濃濃黑煙直竄天際。（路透）

    無人火箭「獵鷹九號」（Falcon9）試射時發生爆炸，濃濃黑煙直竄天際。（路透）

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