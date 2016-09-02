代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
2016-09-02
〔編譯周虹汶／綜合報導〕西班牙代理總理拉霍伊（Mariano Rajoy）八月三十一日在國會舉行的信任投票中慘遭滑鐵盧，僅獲得支持票數一七○票，沒有達到籌組政府的一七六票過半門檻。西班牙國會二日將再次舉行信任投票，這次只要支持票多過反對票，拉霍伊就可獲得連任。不過，如果最大反對黨「西班牙社會勞工黨」（PSOE，簡稱社會黨）不改變反對態度，西班牙極可能在十二月進行一年以來第三次國會大選。
西班牙國會共有三五○議席，在所屬中間偏右「人民黨」（PP）、路線相仿的「公民黨」（Ciudadanos）以及來自加那利群島小黨一名議員支持下，拉霍伊拿下一七○張信任票，但沒得到中間偏左的最大反對黨社會黨、反撙節的左翼「我們可以聯盟」（Unidos Podemos）以及鬧獨立的巴斯克自治區、加泰隆尼亞自治區兩地區域政黨足夠支持，未達絕對多數所需的一七六票。
他二日將面臨第二輪信任投票，若能說動原先反對票的十一票棄權，他即可再次籌組PP主導的少數內閣，但認為拉霍伊「不可靠」的社會黨已公開反對。而若二日投票未過，拉霍伊可有兩個月時間再次籌組政府，若新政府又未通過國會信任投票，接下來西國就得重新舉行大選，預估時間將落在耶誕節。但社會黨和其他政黨已主張縮短競選期限，使投票可以在十二月十八日舉行，這也暗示拉霍伊通過第二輪信任投票的機會微乎其微。
人民黨二○一一年執政迄今，在去年十二月和今年六月國會大選都囊括最多議席，但皆未過半，且少數政府始終運作不順，政治僵局導致投資停滯。
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