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澳退休法官 自願代難民被拘
2016-09-02
呼籲廢止不人道的「境外處理政策」
〔編譯周虹汶／綜合報導〕為了聲援請求庇護卻遭澳洲政府移送海外拘留的難民，澳洲八十八歲的退休法官馬肯（Jim Macken）公開宣稱，他自願放棄國籍前往澳洲海外庇護者拘留中心度過餘生，以交換一名難民進入澳洲、實現成為澳洲公民的夢想，藉此呼籲澳洲朝野共同廢止不人道的「境外處理政策」。
支持澳洲反對黨工黨的馬肯，直至一九八九年服務於新南威爾斯州商業法庭長達十五年，二○○三年更獲澳大利亞勳章表揚。他上月二十一日寫信給澳洲移民部長達頓（Peter Dutton），要求和送往諾魯或巴布亞紐幾內亞曼奴斯島的其中一名難民「交換身體」。他稱這個「不尋常請求」對政府而言「可能太詭異」，不過「完全是有可能的」，況且「我已沒有什麼可失去」。
馬肯信中說明，「提出這項建議的原因很簡單，當無辜的男女與孩童被扣在曼奴斯島和諾魯駭人聽聞的環境，我無法繼續沉默」，此舉絕非沽名釣譽；「更糟的是，他們被迫處於這些危險且荒涼的狀況，只是為使不再有其他庇護尋求者或難民試圖來到澳洲尋求保護，澳洲政府本質上是拿這些營區的難民當人肉盾牌，這完全是不道德的」。
除了達頓，馬肯也向澳洲總理滕博爾和工黨領袖薛頓投書，呼籲廢止「境外處理政策」。除了促請滕博爾「寧可基於同情和正義，變成一個你可以成為的好領導者」，馬肯也相信支持上述政策的薛頓「有足夠權力讓這個可恥的狀況徹底終結。」
依據澳洲「境外處理政策」，二○一三年七月十九日以後搭船前往澳洲尋求庇護的難民，轉送至上述兩地海外庇護者拘留中心。澳洲政府每年為此花費十二億美元，但管理不善，根據英國「衛報」上月獨家揭露的檔案，諾魯集中營二○一三年五月至一五年十月間至少發生二一一六起性侵、攻擊、自殘未遂、虐童事件。
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