會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
2016-09-02
〔編譯陳正健／綜合報導〕墨西哥總統潘尼亞．尼托八月三十一日會晤美國共和黨總統候選人川普時，未能要求他就侮辱墨國人民道歉，令舉國上下氣憤填膺，紛紛怒斥總統有辱國格，姿態太過軟弱。美聯社指出，川普是墨國人民最討厭的人物，潘尼亞．尼托與他見面的決定，正讓他面對一場「公關災難」，他的支持率已經跌至歷史新低，之後恐將雪上加霜。
「未當面要求道歉 很可悲」
川普結束訪墨行後，潘尼亞．尼托卻成了眾矢之的。川普曾批評墨國移民是罪犯和性侵犯，但身為一國元首的潘尼亞．尼托，非但沒有要求他道歉，反而沉默地站在他身旁，與他召開聯合記者會。抗議這次會議的藝術家梅達痛批：「這是一種污辱與背叛。」
墨國社群網站上將潘尼亞．尼托罵到體無完膚。墨國電視台新聞主播狄莫拉推文說：「川普現在可以安心離開了。羞辱工作做完了。」作家安赫萊絲．馬斯特爾塔也推文說：「一個沒有能力要求道歉的總統，是多麼可悲。」
另外，墨西哥政界也是砲火不斷。墨國前總統福克斯斥責說，川普將潘尼亞．尼托給耍了。中間偏右的反對派國家行動黨前黨魁阿那雅則怒斥，政府沒有讓川普道歉，反而讓他完成對墨國人民的羞辱。
美國萊斯大學墨西哥研究中心主任帕揚指出，潘尼亞．尼托言詞不夠強硬，聽起來不慍不火，讓川普達成目的後，拍拍屁股就走。墨西哥學者烏爾巴諾則認為，川普此行略有所獲，反倒潘尼亞．尼托卻損失慘重，本來接近二十％的支持率恐將再度下滑。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
- 《秋老虎的逆襲》保養首則Must do
- 人造人暴走 安雅演活《魔詭》
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 冰箱不能換 縱火判5年半
- 建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 部彰醫減重班 醫師Line上盯甩肉
- 環局推減塑 三義、南庄當示範點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offers free rental after operational failure
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 等了10年 橋頭院檢同步開張
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 柯震東high登國際影展 走威尼斯紅毯
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 腕錶風華盛宴 頂尖工藝極奢華
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 諾貝爾得主 錢永健過世
- 紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 愷樂大解放 半裸熊撩人
- 證券行情表、證券表格
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 吳敦義：年金改革不做 將成未爆彈
- Line組砲兵團 抄出少女賣淫
- 《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
- 居民抗爭中 高雄果菜市場拆除
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 霸凌毀人生 幸遇「過來」警
- 中醫治更年期 讓身體適應荷爾蒙變化
- 五都8月房屋交易衰退 北市桃園各減近3成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分