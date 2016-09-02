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會川普太軟弱 墨總統遭圍剿

2016-09-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕墨西哥總統潘尼亞．尼托八月三十一日會晤美國共和黨總統候選人川普時，未能要求他就侮辱墨國人民道歉，令舉國上下氣憤填膺，紛紛怒斥總統有辱國格，姿態太過軟弱。美聯社指出，川普是墨國人民最討厭的人物，潘尼亞．尼托與他見面的決定，正讓他面對一場「公關災難」，他的支持率已經跌至歷史新低，之後恐將雪上加霜。

「未當面要求道歉 很可悲」

川普結束訪墨行後，潘尼亞．尼托卻成了眾矢之的。川普曾批評墨國移民是罪犯和性侵犯，但身為一國元首的潘尼亞．尼托，非但沒有要求他道歉，反而沉默地站在他身旁，與他召開聯合記者會。抗議這次會議的藝術家梅達痛批：「這是一種污辱與背叛。」

墨國社群網站上將潘尼亞．尼托罵到體無完膚。墨國電視台新聞主播狄莫拉推文說：「川普現在可以安心離開了。羞辱工作做完了。」作家安赫萊絲．馬斯特爾塔也推文說：「一個沒有能力要求道歉的總統，是多麼可悲。」

另外，墨西哥政界也是砲火不斷。墨國前總統福克斯斥責說，川普將潘尼亞．尼托給耍了。中間偏右的反對派國家行動黨前黨魁阿那雅則怒斥，政府沒有讓川普道歉，反而讓他完成對墨國人民的羞辱。

美國萊斯大學墨西哥研究中心主任帕揚指出，潘尼亞．尼托言詞不夠強硬，聽起來不慍不火，讓川普達成目的後，拍拍屁股就走。墨西哥學者烏爾巴諾則認為，川普此行略有所獲，反倒潘尼亞．尼托卻損失慘重，本來接近二十％的支持率恐將再度下滑。

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