訪墨西哥後 川普︰築牆100％由墨買單

2016-09-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普八月三十一日出訪墨西哥，與墨國總統潘尼亞．尼托看似相談甚歡，似乎在移民議題上有「軟化」的跡象。沒想到他回國後立刻發表移民政策演說，不但重申要在「美墨邊境築牆」，並且擺明要「墨西哥百分之百買單」。川普雖不給墨國總統任何情面，但對於是否立刻遣返上千萬的非法移民，他則含糊以對，避免影響選情。

會墨總統 似氣氛融洽

川普造訪墨西哥可謂跌破眾人眼鏡，因為他之前連番抨擊墨國帶來非法移民，潘尼亞．尼托則痛批川普像希特勒和墨索里尼。不過，兩人結束一小時的會談後，召開聯合記者會，看似氣氛融洽。紐約時報也說，幾無外交政策經驗的川普這趟墨西哥行並未犯下任何明顯外交錯誤，記者會上也謹守規矩。

川普表示，「我們確實談到築牆，但未討論由誰買單，這將會在稍後討論，因為這是一場初步的會談，這次會談非常愉快。」但就在數小時之後，川普回國在亞利桑那州發表演說，態度丕變。

墨總統打臉︰絕不付錢

「墨西哥需為築牆買單，百分之百。」川普向選民保證，他最後一定會讓墨西哥付錢。對此，潘尼亞．尼托在「推特」上反擊說，兩人確實在會晤時談到築牆議題，但他清楚強調墨國絕不會付錢。

潘尼亞．尼托當晚接受電視訪問時一臉怒氣。他表示，川普的政治立場可能對墨西哥帶來強大威脅，他不會視若無睹，不做任何回應；那個風險、那個威脅必須正面以待。他曾告訴川普，這並非建立雙方互利關係的好方式。

此外，川普也在演說時提到最受矚目的非法移民問題，他把自己說成是一般工人的盟友，而工人的經濟利益遠比無證移民還重要；然而他接下來對於如何處置預估高達一千一百萬的非法移民含糊以對，僅強調「在罪犯被遣返以及高牆建好後」，「未來某個時刻會對那些非法移民進行適當的處置」。他也強調，非法移民若遭逮捕，無論罪名為何，都將立即進入遣返程序，不會有任何的大赦。不過，川普也說，「大多數非法移民的命運會受到人道對待，且不會立刻決定」。

希拉蕊再批川普反覆

另一方面，民主黨候選人希拉蕊在俄亥俄州造勢時，再次砲轟川普的反反覆覆。她指出：「人們必須知道，他們可以依賴你（川普），必須知道你不會今日說的是這一套，明日又換成另外一套。」

儘管一系列民調都顯示川普當選無望，但洛杉磯時報與南加州大學朵恩塞夫學院（USC Dornsife）八月三十一日公布的每日追蹤民調卻顯示，川普的支持率為四十五％，勝過希拉蕊的四十二％，但在誤差範圍內。洛杉磯時報解釋，他們的民調發現，川普對上次大選不投票、但此次打算投票選民的吸引力高於希拉蕊，也因此即使他目前民調落後，也不能排除他仍有勝選的可能性。