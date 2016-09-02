梁振英中「獨」… 親中港媒大亂鬥

2016-09-02

成報批梁助長港獨 遭同業反擊

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港四日舉行立法會選舉前夕，數家親中派媒體卻為了「成報」一篇批評香港行政長官梁振英助長「港獨」的文章，罕見地接連數天大打口水戰，攻擊力度和公開程度均令外界意外。英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網引述香港時事評論員程翔看法，如此公開的鬥爭「前所未見」，背後與「中央有許多人不滿中聯辦」有關。

這場親中港媒「窩裡反」戲碼，始於成報在八月卅日頭版刊登題為「煽風點火『港獨』鬧劇，梁振英播『獨』」的評論文章，批評梁振英在中國駐香港聯絡辦公室（中聯辦）指揮下，虛張聲勢，「誇大港獨現象」；又批中聯辦「挾『中央令牌』坐大謀權」，從旁扶植「梁振英與中聯辦建立的核心利益集團」，要求中共中央紀律檢查委員會（中紀委）徹查中聯辦。

「文匯報」隔天批評成報抹黑港府和中聯辦，「不顧傳媒操守惡毒攻擊」，質疑是因為該報老闆谷卓恒涉嫌非法吸金案遭通緝，並全文轉載去年四月谷卓恒涉嫌透過深圳美貸網非法吸金遭通緝的新聞。香港中國通訊社（中通社）也聲稱，向深圳公安局查證後證實谷因該案遭通緝。

成報一日再以頭版報導反駁文匯報才是不顧傳媒操守，「為了個別集團利益，甘淪為打手」；谷卓恒也發出措辭強烈的聲明，指稱有關他涉及非法吸金的報導「嚴重失實並且涉及誹謗」，還說自己是因為「拒絕屈服於『某些勢力』」才遭政治報復，但未進一步指明是哪些勢力。

大公報也在一日加入戰局，以全版篇幅披露谷卓恒「身分複雜」，「持多張偽造軍官證」，曾以不同身分往來中港兩地。出身中國商界的谷卓恒去年入主成報董事會。

對於這些親中媒體罕見「窩裡反」，程翔認為，「港獨」思潮的出現，是習近平上台四年來港澳政策「最大敗筆」，一定得有人要背黑鍋。成報若未獲得高層認可，「相信他們不夠膽砲轟中聯辦」，但中國投資者收購香港媒體必須獲得中聯辦首肯，因此中聯辦不滿成報「背叛恩人」，才會強烈反擊。

統戰官員辦免費餐會 為建制派催票

另一方面，為確保建制派在立法會掌握逾三分之二席次，中共當局派出福建統戰官員到香港拉票，甚至透過同鄉會配票。香港蘋果日報一日報導，福建省委統戰部副部長王玲、福清市委統戰部副部長吳雲斌，以及中聯辦新界工作部副部長謝錦文等人，上週末出席香港福清同鄉會餐宴，同鄉會理事長致詞時，呼籲在座者把票「投給愛國愛港候選人」；據稱這場餐會完全免費。另外，部落客「葉一知」張貼照片，指稱友人八月卅日出席某同鄉會中秋晚宴，抽中照片中的紅包，紅包中附有「分餅卡」，列出各選區的「分餅數目」，數字與建制派候選人參選號碼不謀而合，疑似配票暗號。