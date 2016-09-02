杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
國安顧問賴絲會客 大談宗教自由與人權
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統歐巴馬前往中國參加在杭州舉行的廿國集團（G20）高峰會前夕，國家安全顧問賴絲（Susan E. Rice）八月卅日在白宮會見中國異議人士，保證美國致力提倡宗教自由；與會的維權人士也力促歐巴馬與中國國家主席習近平會面時，在人權問題上發聲。
白宮八月卅一日發表聲明，表示賴絲與人權倡議者的會晤，聚焦「對中國內部整體人權，以及特別是宗教自由惡化的擔心」，「與會者表達對於報導中所稱教堂十字架被拆、崇拜場所遭摧毀、守齋戒月或其他穆斯林習俗受到限制，以及人權律師持續受到打壓的不滿，也強調維護公民社會空間的重要性。」
歐巴馬任內 最後一次歐習會
歐巴馬二日將前往中國參加G20峰會，此行還將與習近平會晤，據信這是歐巴馬總統任內最後一次歐習會。白宮幕僚透露，歐巴馬打算討論「關於人權問題上存在已久的歧見」。
美國之音（ＶＯＡ）中文網與英國衛報報導，流亡美國的人權律師滕彪說，他們告訴賴絲和在座其他美國官員，「中國正遭遇自一九八九年天安門大屠殺事件以來最嚴重的打壓人權」；歐巴馬執政期間對中國人權問題的關注和努力不夠，希望歐巴馬與習近平會面時提出人權問題。
ＶＯＡ引述滕彪說法，「我們提出了一些具體建議，希望歐巴馬和美國代表能會見中國的活躍人士，包括政治犯」，他提出正被監禁在杭州的三名政治犯：陳樹慶、呂耿松和朱虞夫。滕彪建議歐巴馬與其他國家領導人發表有關中國侵害人權的公開聲明、參觀杭州的教會、呼籲釋放遭拘禁的律師、維權人士，包括諾貝爾和平獎得主劉曉波。
白宮說，賴絲「確認美國的觀點是，改善人權狀況符合中國長期利益，並且這將持續是美中對話的重要角色。」
美國對華援助協會牧師傅希秋則認為，白宮這次正式會晤中國異議人士，似乎顯示美國對中國人權政策的轉向，儘管步伐並不大。
中國為了G20峰會嚴加戒備，近日陸續有維權和陳情民眾遭到監控。北京維權人士胡佳表示，他日前遭便衣人員帶到深圳「被旅遊」，並被警告若不離開北京，就要被軟禁直到峰會結束；他要等九月六日峰會結束後才能返回北京。
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