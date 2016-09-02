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定期商業班機 美古通航

2016-09-02

一架捷藍航空公司（JetBlue）班機八月卅一日上午從美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）起飛，約一小時後降落古巴中部的聖克拉拉（Santa Clara），機上載有一百五十名乘客，包括美國運輸部長福克斯（Anthony Foxx）。這是美國和古巴五十多年來第一架定期商業航班，班機抵達時受到水砲儀式歡迎，頭兩名下機的乘客手持美、古兩國國旗走下停機坪，象徵性交換國旗以彰顯兩國情誼。（路透）

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標題：定期商業班機 美古通航


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