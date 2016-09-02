巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使

2016-09-02

羅塞夫上訴最高法院

〔編譯魏國金／綜合報導〕巴西參議院八月卅一日以六十一票贊成、廿票反對，判定停職中的總統羅塞夫違反預算法，通過將她彈劾，結束左派工黨長達十三年的執政。拉丁美洲的左派政府對此大為不滿，委內瑞拉、玻利維亞和厄瓜多等國都召回駐巴西大使了解情況，委國甚至宣布凍結與巴西的關係。古巴政府則說，羅塞夫遭彈劾，某種程度上代表對拉美進步政府的「帝國主義」攻擊。羅塞夫已向最高法院提出上訴，要求推翻參院彈劾，重新審判。

委內瑞拉外交部呼應羅塞夫的指控，譴責參院表決乃「國會政變」。委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）指控美國在幕後操縱這場罷黜行動，「這場政變不僅針對羅塞夫，也是針對拉丁美洲和加勒比海地區。這是針對我們。」巴西外交部長賽拉則捍衛彈劾案的合法性，並反諷馬杜羅政府沒有道德立場談論民主，「因為他們沒有民主政權」。

自羅塞夫五月停職起擔任代理總統的副總統、巴西民主運動黨黨魁泰梅爾，卅一日下午宣誓就任總統。七十五歲的泰梅爾說：「這是重建信賴的希望時刻，不確定已然結束，是團結國家的時候了。」他會見內閣閣員，並承諾解決失業問題，「這不是容易的工作，因為我們有近一千兩百萬人失業，這是令人毛骨悚然的數字，沒有比失業更折損尊嚴的事。」

新總統聲望差 民眾盼重選

然而，泰梅爾並不受巴西民眾歡迎，七月民調顯示他的支持率只有十四％，六成二民眾希望重新舉行總統大選。媒體挖苦泰梅爾執政最亮眼之處就是新第一夫人瑪塞拉．泰梅爾（Marcela Temer），她年僅卅三歲，是選美皇后出身。

隨羅下台 粉紅浪潮大退潮

六十八歲的羅塞夫是前左派游擊隊員，她的下台被視為是拉美左翼領袖崛起的「粉紅浪潮」大退潮。自左派開始席捲拉美國家以來，迄今已近廿年，這股始於一九九八年委內瑞拉已故總統查維茲上台的潮流，在全盛時達十五國，如今約剩八國。而巴西是該區域運動的翹楚，先後有高人氣的領袖魯拉及繼任者羅塞夫掌政，兩人皆採重商兼容社會計畫的經濟政策。

魯拉二○○三年執政時正逢市場欣欣向榮，中國的需求推升原物料商品價格，當他結束兩任任期，交棒給羅塞夫時，巴西經濟成長率站上七．五％，超過兩千九百萬巴西人脫貧，而整個拉美有七千五百萬人在十年間脫貧。然而，二○一四年起幻象似乎全都破滅，在重商保守派的馬克里去年十一月贏得阿根廷大選後，拉美左翼一再失勢，接踵的挫敗包括委國的國會選舉與秘魯的總統大選。委國經濟目前瀕臨崩潰，導致查維茲的繼任者馬杜羅正為其政治生命奮戰。