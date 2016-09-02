巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
羅塞夫上訴最高法院
〔編譯魏國金／綜合報導〕巴西參議院八月卅一日以六十一票贊成、廿票反對，判定停職中的總統羅塞夫違反預算法，通過將她彈劾，結束左派工黨長達十三年的執政。拉丁美洲的左派政府對此大為不滿，委內瑞拉、玻利維亞和厄瓜多等國都召回駐巴西大使了解情況，委國甚至宣布凍結與巴西的關係。古巴政府則說，羅塞夫遭彈劾，某種程度上代表對拉美進步政府的「帝國主義」攻擊。羅塞夫已向最高法院提出上訴，要求推翻參院彈劾，重新審判。
委內瑞拉外交部呼應羅塞夫的指控，譴責參院表決乃「國會政變」。委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）指控美國在幕後操縱這場罷黜行動，「這場政變不僅針對羅塞夫，也是針對拉丁美洲和加勒比海地區。這是針對我們。」巴西外交部長賽拉則捍衛彈劾案的合法性，並反諷馬杜羅政府沒有道德立場談論民主，「因為他們沒有民主政權」。
自羅塞夫五月停職起擔任代理總統的副總統、巴西民主運動黨黨魁泰梅爾，卅一日下午宣誓就任總統。七十五歲的泰梅爾說：「這是重建信賴的希望時刻，不確定已然結束，是團結國家的時候了。」他會見內閣閣員，並承諾解決失業問題，「這不是容易的工作，因為我們有近一千兩百萬人失業，這是令人毛骨悚然的數字，沒有比失業更折損尊嚴的事。」
新總統聲望差 民眾盼重選
然而，泰梅爾並不受巴西民眾歡迎，七月民調顯示他的支持率只有十四％，六成二民眾希望重新舉行總統大選。媒體挖苦泰梅爾執政最亮眼之處就是新第一夫人瑪塞拉．泰梅爾（Marcela Temer），她年僅卅三歲，是選美皇后出身。
隨羅下台 粉紅浪潮大退潮
六十八歲的羅塞夫是前左派游擊隊員，她的下台被視為是拉美左翼領袖崛起的「粉紅浪潮」大退潮。自左派開始席捲拉美國家以來，迄今已近廿年，這股始於一九九八年委內瑞拉已故總統查維茲上台的潮流，在全盛時達十五國，如今約剩八國。而巴西是該區域運動的翹楚，先後有高人氣的領袖魯拉及繼任者羅塞夫掌政，兩人皆採重商兼容社會計畫的經濟政策。
魯拉二○○三年執政時正逢市場欣欣向榮，中國的需求推升原物料商品價格，當他結束兩任任期，交棒給羅塞夫時，巴西經濟成長率站上七．五％，超過兩千九百萬巴西人脫貧，而整個拉美有七千五百萬人在十年間脫貧。然而，二○一四年起幻象似乎全都破滅，在重商保守派的馬克里去年十一月贏得阿根廷大選後，拉美左翼一再失勢，接踵的挫敗包括委國的國會選舉與秘魯的總統大選。委國經濟目前瀕臨崩潰，導致查維茲的繼任者馬杜羅正為其政治生命奮戰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
- 《秋老虎的逆襲》保養首則Must do
- 人造人暴走 安雅演活《魔詭》
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 冰箱不能換 縱火判5年半
- 建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 部彰醫減重班 醫師Line上盯甩肉
- 環局推減塑 三義、南庄當示範點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offers free rental after operational failure
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 等了10年 橋頭院檢同步開張
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 柯震東high登國際影展 走威尼斯紅毯
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 腕錶風華盛宴 頂尖工藝極奢華
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 諾貝爾得主 錢永健過世
- 紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 愷樂大解放 半裸熊撩人
- 證券行情表、證券表格
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 吳敦義：年金改革不做 將成未爆彈
- Line組砲兵團 抄出少女賣淫
- 《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
- 居民抗爭中 高雄果菜市場拆除
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 霸凌毀人生 幸遇「過來」警
- 中醫治更年期 讓身體適應荷爾蒙變化
- 五都8月房屋交易衰退 北市桃園各減近3成
標題：巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email