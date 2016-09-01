| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

日研究:吸菸導致22種癌症等疾病

2016-09-01

〔駐日特派員張茂森／東京8月31日報導〕日本「國立癌症研究中心」公佈最新研究報告指出，22種癌症等疾病是因為吸菸所致，另外7種「確定」是因吸二手菸而來；吸二手菸的人罹患癌症的機率比一般人多出1.3倍，因肺癌死亡的男性有70％、女性有20％是因為吸菸。這項報告已列入今天正式對外公佈的「菸草白皮書」，白皮書強烈建議，日本應早日實施室內全面禁菸政策。

國立癌症研究中心的研究團隊是在426篇論文中，針對9篇從1984年到2013年發表的「二手菸與肺癌」相關論文進行分析，受訪者多達20萬人，結果發現吸菸「確定」會罹患癌症（肺、喉頭、鼻腔、副鼻腔、食道、胃、肝、胰、膀胱、子宮等）、牙周病、心肌梗塞、中風、腹部大動脈瘤、結核、慢性閉塞性肺疾、第二型糖尿病等；吸二手菸者也「確定」會罹患心肌梗塞、中風、肺癌、幼兒猝死症候群、氣喘等。此為日本對吸二手菸罹患癌症的因果關係所做的首次科學證明。

菸草白皮書對於吸菸與疾病的因果關係，以「確定」、「有可能」、「不明」、「可能不相關」等4種類別加以評定，這次白皮書已將肺癌、虛血性心臟病、幼兒猝死等疾病，首次由「有可能」評級升高為「確定」，並將「儘量避免」吸二手菸的警告，升級為「避免」吸二手菸。在吸菸與痴呆、關節炎的因果關係上，也被列為僅次於「確定」的「有可能」。

白皮書指出，日本對吸二手菸的對策「處於世界最落後的水準」，有必要早日實施「100％的室內禁菸」。白皮書又說，世界衛生組織（WTO）對各國菸草對策7個項目的評價中，日本在「防止二手菸」、「禁止廣告促銷」等3項目墊底，在7大工業國（G7）中的排名也敬陪末座。在目前全球49個室內全面禁菸的國家中，日本的作為也處於最低等級。

日本因肺癌死亡的男性有70％、女性有20％被視為肇因於吸菸。相較於不吸菸者，男性吸菸者罹患癌症的機率多出4.4倍，女性多出2.8倍。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：日研究:吸菸導致22種癌症等疾病


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.