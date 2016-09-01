建設公司小開 槍殺員工後自戕

2016-09-01

日本和歌山縣建設公司「和大興業」的小開、現年45歲的溝畑泰秀，8月29日開槍射殺4名公司員工後逃逸，30日晚間遭遇臨檢，朝警車開了4槍後潛入一處住宅工地和警方對峙，期間警方不斷安撫勸說，但溝畑仍開了2槍示威，還不時將槍口朝向採訪的媒體。溝畑和警方對峙18個小時後，當地時間31日晚間6點半，朝著自己的腹部開槍自戕，緊急送醫後不治。

媒體報導，溝畑原本在該建設公司擔任工地主任，2年前去職後因吸毒被判刑，卻選在收監當天的29日槍殺同事，造成1死3重傷，犯案動機及槍枝來源均待釐清。警方在溝畑自戕現場發現200萬圓現金及信件，以及一只裝有刀子及注射器的皮包。溝畑曾要求警方將現金交給他的母親，還不斷嗆聲說「不要看扁我爸媽」。

（圖：美聯社，文：編譯林翠儀）